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19:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский хоккеист Алексей Протас дебютировал в НХЛ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Алексей Протас дебютировал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2021

Однако появление на льду экс-игрока минского «Динамо» не помогло его команде одержать победу над действующими обладателями Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Молнии» праздновали волевую викторию со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). У победителей шайбы на счету Алекса Киллорна, Энтони Сирелли и Брэйдена Пойнта. За «Столичных» забрасывали Бретт Лисон и Конор Шири.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Протас, вышедший на лед под номером 59, записал на свой счет почти четыре минуты игрового времени и результативными действиями не отметился.

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3:2
0:1, 2:0, 1:1
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