«Виннипег» обыграл «Даллас» по буллитам, на счету Радулова ассист
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Даллас Старз».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Даллас Старз».
Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей забивали Пол Штястны, Джош Моррисси и Пьер-Люк Дюбуа. За гостей отличились Джейми Бенн, Джейсон Робертсон и Тайлер Сегин. Александр Радулов отличился результативной передачей.
В текущем сезоне НХЛ команды снова разделены на две конференции — Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.