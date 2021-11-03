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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Виннипег» обыграл «Даллас» по буллитам, на счету Радулова ассист

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Даллас Старз».

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Источник: Reuters
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Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Пол Штястны, Джош Моррисси и Пьер-Люк Дюбуа. За гостей отличились Джейми Бенн, Джейсон Робертсон и Тайлер Сегин. Александр Радулов отличился результативной передачей.

В текущем сезоне НХЛ команды снова разделены на две конференции — Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

Виннипег
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