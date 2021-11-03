«Виннипег» обыграл «Даллас» по буллитам, на счету Радулова ассист

Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Пол Штястны, Джош Моррисси и Пьер-Люк Дюбуа. За гостей отличились Джейми Бенн, Джейсон Робертсон и Тайлер Сегин. Александр Радулов отличился результативной передачей.

В текущем сезоне НХЛ команды снова разделены на две конференции — Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.