Капризов прыгал от счастья и сорвал овации американцев. Он заткнул критиков эффектным броском с колена: видео

«Проснись пожалуйста, Кирилл Капризов! Ноль голов и одна передача в пяти последних матчах. Он играл с лучшим центром “Миннесоты” на протяжении всего начала нынешнего сезона, его партнерами были Цуккарелло, Фиала и Маркус Фолиньо. И все равно — нет голов и много неудачных матчей. Хотя бы просто немного динамичной игры — уже было бы здорово. Перед своей публикой хотелось бы увидеть результативную игру. Получим ли мы, наконец, то, что ищем?», — такое послание в адрес российского бомбардира оставил автор блога о «Миннесоте» Hockey Wilderness Кайл Хетрик.

Разговоры о том, что Капризов якобы «сдулся», что на него давит ответственность после подписания большого контракта лишь нарастали с каждым матчем, когда Кирилл оставался без заброшенных шайб. И вот, наконец, в матче с «Оттавой» его прорвало.

В овертайме он вместе с Кевином Фиалой убежали два в один и разыграли комбинацию как по нотам. Капризов замкнул передачу эффектным броском с колена и, как говорят североамериканцы, сбросил обезьяну с плеч. От счастья Кирилл начал прыгать на льду.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/q_PmKSwXBNw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Капризова этот гол в овертайме стал третьим в карьере в НХЛ.

После игры он услышал долгожданные овации американских фанатов.

Впрочем, забивать Капризов должен был пораньше. В конце третьего периода при счете 4:4 он имел потрясающий момент, сумев выбраться на пятачок перед воротами Филипа Густавссона, но переиграть голкипера не сумел.

Всего за матч Капризов набрал 2 (1+1) очка, сделал 6 бросков в створ, 8 попыток бросить, а в овертайме у него была лишь 40-секундная передышка между двумя сменами.