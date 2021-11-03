Капризов прыгал от счастья и сорвал овации американцев. Он заткнул критиков эффектным броском с колена: видео
Есть первый гол в сезоне!
Есть первый гол в сезоне!
«Проснись пожалуйста, Кирилл Капризов! Ноль голов и одна передача в пяти последних матчах. Он играл с лучшим центром “Миннесоты” на протяжении всего начала нынешнего сезона, его партнерами были Цуккарелло, Фиала и Маркус Фолиньо. И все равно — нет голов и много неудачных матчей. Хотя бы просто немного динамичной игры — уже было бы здорово. Перед своей публикой хотелось бы увидеть результативную игру. Получим ли мы, наконец, то, что ищем?», — такое послание в адрес российского бомбардира оставил автор блога о «Миннесоте» Hockey Wilderness Кайл Хетрик.
Разговоры о том, что Капризов якобы «сдулся», что на него давит ответственность после подписания большого контракта лишь нарастали с каждым матчем, когда Кирилл оставался без заброшенных шайб. И вот, наконец, в матче с «Оттавой» его прорвало.
В овертайме он вместе с Кевином Фиалой убежали два в один и разыграли комбинацию как по нотам. Капризов замкнул передачу эффектным броском с колена и, как говорят североамериканцы, сбросил обезьяну с плеч. От счастья Кирилл начал прыгать на льду.
Для Капризова этот гол в овертайме стал третьим в карьере в НХЛ.
После игры он услышал долгожданные овации американских фанатов.
Впрочем, забивать Капризов должен был пораньше. В конце третьего периода при счете 4:4 он имел потрясающий момент, сумев выбраться на пятачок перед воротами Филипа Густавссона, но переиграть голкипера не сумел.
Всего за матч Капризов набрал 2 (1+1) очка, сделал 6 бросков в створ, 8 попыток бросить, а в овертайме у него была лишь 40-секундная передышка между двумя сменами.
Что же стало причиной того, что Капризов прервал серию неудач? Можно сколько угодно иронизировать, но накануне Кирилл подстригся, укоротив свои знаменитые кудри, над которыми много шутили болельщики. Как говорится, примета на фарт сработала. Теперь критики русской звезды «Миннесоты» должны поутихнуть, а сам Кирилл наверняка почувствует дополнительную уверенность и начнет стабильно показывать ту игру, которую от него ждут.