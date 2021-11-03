Ассист Барабанова помог «Сан-Хосе» одолеть «Баффало»

Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Томаш Гертл (дубль), Йонатан Дален, Райан Меркли и Марио Ферраро. За гостей отличились Джефф Скиннер (дубль) и Дрейк Каджула. На счету Александра Барабанова результативная передача.

В текущем сезоне НХЛ команды снова разделены на две конференции — Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.