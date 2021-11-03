Два супертрюка от русской звезды в Америке! Панарин выдал идеальный пас и забил «лазерным» броском от синей линии

«Рейнджеры» приехали в гости к «Ванкуверу», который проиграл три предыдущих матча, да и в целом чувствовал себя не самым лучшим образом. Болельщики «Кэнакс» активно критикуют главного тренера Трэвиса Грина и еще больше — генменеджера Джима Беннинга, а россияне переживают за Василия Подколзина, который с трудом пробивает себе дорогу в основном составе.

У «Синерубашечников», в свою очередь, трудности тоже касались нападения. Команда с суперзвездами в атаке неожиданно занимает 24-е место в лиге по средней результативности (2,44 гола за игру до матча с «Ванкувером»). В такой ситуации логично было больше требовать от главного бомбардира ньюйоркцев Артемия Панарина, который до этого забросил только одну шайбу в 9 матчах и не мог похвастать положительным показателем полезности (-3).

Хлебушек ответил на вызов самым подобающим образом. В начале второго периода он помог Мике Зибанеджаду открыть счет великолепной передачей на дальнюю штангу. Это был идеальный по геометрии и скорости перемещения шайбы пас — шведу оставалось лишь случайно не попасть в голкипера Тэтчера Демко, с чем Мика успешно справился.

10 минут спустя Панарин забил сам, запустив лазерный по точности бросок от синей линии. Это тоже был розыгрыш большинства — «Ванкувер» получил малый штраф за нарушение численного состава.

Третий период «Рейнджеры» начали с комфортным преимуществом в две шайбы, но уже к исходу шестой минуты оно было полностью растеряно. Сначала оборона гостей позволила Джей Ти Миллеру пробить Игоря Шестеркина прямо с пятачка, без помех. А чуть позже свой второй гол в НХЛ забил Василий Подколзин, бросок которого, по давней традиции «Кэнакс» назвали ракетой.

Россиянин воспользовался удобной передачей из-за ворот от Конора Гарленда, а защита «Рейнджерс» в этом эпизоде снова сыграла крайне небрежно — Подколзин был абсолютно один и имел время для того, чтобы обработать шайбу и прицелиться.

Парни с Бродвея могли и проиграть в основное время, если бы не Шестеркин, который в нескольких эпизодах «потащил» очень непростые броски.

На его «спасения» ответил его визави Тэтчер Демко, который в конце основного времени при большинстве «Рейнджерс» в формате пять на три просто стеной встал на пути Панарина, дважды бросавшего в упор. Не удивительно, что весь стадион в Ванкувере после такого эпизода вскочил и начал аплодировать своему вратарю.