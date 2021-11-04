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14:03 (мск), источник: Матч ТВ

«Каролина» обыграла «Чикаго», Свечников набрал два очка

«Чикаго Блэкхокс» на своем льду уступил клубу «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Чикаго
Каролина
Сент-Луис
Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:4. В составе победителей Андрей Свечников сделал две результативные передачи.

Авторами голов у гостей стали Дерек Степан, Сет Джарвис, Йеспер Фаст и Мартин Нечас.

Российский форвард теперь попадает в первую десятку бомбардиров НХЛ, на его счету 13 (7+6) очков в 9 играх. Кроме того, он лучший среди всех наших по показателю полезности «+8».

«Харрикейнз» победили в девятом матче подряд. «Чикаго» потерпел десятое поражение за последние 11 игр.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также два голевых паса сегодня отдал Владимир Тарасенко. «Сент-Луис» в матче против «Лос-Анджелеса» спасся в меньшинстве за 9 секунд до сирены, сняв вратаря. И хотя в серии буллитов все равно победили «Кингз», гостям не стоит унывать, они по-прежнему возглавляют центральный дивизион.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Калиев, 46:16. Кемпе, 52:15. — Шенн, 26:48 (бол.). Круг, 59:51 (мен.).

«Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы: Дебринкэт, 1:35, 28:24. Кейн, 22:49. — Степан, 6:25. Джарвис, 32:50. Фаст, 40:17. Нечас, 43:26.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Драйзайтль, 6:43 (бол.), 43:15. Ямамото, 21:27. Шор, 44:59. Пульюярви, 56:50. — Дюшен, 6:54. Джохансен, 55:59 (бол.).

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 4:5 ОТ (0:0, 2:1, 2:3, 0:1)

Голы: О’Коннор, 20:32. Байрам, 32:24, 59:08. Комфер, 56:34. — Бин, 36:55, 61:12. Силлинджер, 41:13, 44:26. Дженнер, 48:56.

Чикаго
3:4
1:1, 2:1, 0:2
Каролина
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