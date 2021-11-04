«Каролина» обыграла «Чикаго», Свечников набрал два очка
«Чикаго Блэкхокс» на своем льду уступил клубу «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Чикаго Блэкхокс» на своем льду уступил клубу «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 3:4. В составе победителей Андрей Свечников сделал две результативные передачи.
Авторами голов у гостей стали Дерек Степан, Сет Джарвис, Йеспер Фаст и Мартин Нечас.
Российский форвард теперь попадает в первую десятку бомбардиров НХЛ, на его счету 13 (7+6) очков в 9 играх. Кроме того, он лучший среди всех наших по показателю полезности «+8».
«Харрикейнз» победили в девятом матче подряд. «Чикаго» потерпел десятое поражение за последние 11 игр.
Также два голевых паса сегодня отдал Владимир Тарасенко. «Сент-Луис» в матче против «Лос-Анджелеса» спасся в меньшинстве за 9 секунд до сирены, сняв вратаря. И хотя в серии буллитов все равно победили «Кингз», гостям не стоит унывать, они по-прежнему возглавляют центральный дивизион.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Голы: Калиев, 46:16. Кемпе, 52:15. — Шенн, 26:48 (бол.). Круг, 59:51 (мен.).
Голы: Дебринкэт, 1:35, 28:24. Кейн, 22:49. — Степан, 6:25. Джарвис, 32:50. Фаст, 40:17. Нечас, 43:26.
Голы: Драйзайтль, 6:43 (бол.), 43:15. Ямамото, 21:27. Шор, 44:59. Пульюярви, 56:50. — Дюшен, 6:54. Джохансен, 55:59 (бол.).
Голы: О’Коннор, 20:32. Байрам, 32:24, 59:08. Комфер, 56:34. — Бин, 36:55, 61:12. Силлинджер, 41:13, 44:26. Дженнер, 48:56.