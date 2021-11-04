«Каролина» обыграла «Чикаго», Свечников набрал два очка

Российский форвард теперь попадает в первую десятку бомбардиров НХЛ, на его счету 13 (7+6) очков в 9 играх. Кроме того, он лучший среди всех наших по показателю полезности «+8».

Также два голевых паса сегодня отдал Владимир Тарасенко. «Сент-Луис» в матче против «Лос-Анджелеса» спасся в меньшинстве за 9 секунд до сирены, сняв вратаря. И хотя в серии буллитов все равно победили «Кингз», гостям не стоит унывать, они по-прежнему возглавляют центральный дивизион.