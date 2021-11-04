Капитан «Баффало» Айкел официально перешел в «Вегас»

Сделка, о которой сообщали СМИ, была подтверждена официально.

За Айкела и выбор на драфте 2023 года в третьем раунде «Баффало» получил Алекса Таха, Пейтона Кребса и два драфт-пика (один защищенный в первой десятке на драфте-2022, и один выбор во втором раунде в 2023 году).

В течение последних трех сезонов Айкел выступал в «Баффало» в роли капитана, он был задрафтован этой командой в 2015 году под общим 2-м номером.