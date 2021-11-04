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17:02 (мск), источник: Матч ТВ

Капитан «Баффало» Айкел официально перешел в «Вегас»

Нападающий Джек Айкел перешел в «Вегас» в результате обмена с «Баффало».

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Источник: AP 2021

Сделка, о которой сообщали СМИ, была подтверждена официально.

За Айкела и выбор на драфте 2023 года в третьем раунде «Баффало» получил Алекса Таха, Пейтона Кребса и два драфт-пика (один защищенный в первой десятке на драфте-2022, и один выбор во втором раунде в 2023 году).

В течение последних трех сезонов Айкел выступал в «Баффало» в роли капитана, он был задрафтован этой командой в 2015 году под общим 2-м номером.

В прошлом сезоне американец провел 21 матч, набрав 18 (2+16) очков. В текущем чемпионате он не выходил на лед из-за травмы шеи.

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