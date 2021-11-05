Овечкин — мощь! Забил уже 740 голов в карьере и потеснил ещё две легенды НХЛ

На очередной матч регулярки НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» пожаловал в гости к «Флориде». «Пантеры» находятся в великолепной форме, в прошлом матче они потерпели лишь первое поражение в сезоне от «Бостона», да и то — в серии буллитов.



Матч со «столичными» гостями в воротах «Флориды» начал Сергей Бобровский, показавший великолепный старт сезона, но россиянин отыграл лишь 20 минут. После первого периода его заменили в связи с травмой верхней части тела на молодого Спенсера Найта.

К тому моменту «Флорида» уже выигрывала со счётом 2:0. Александр Барков и Аарон Экблад дважды переиграли Илью Самсонова, а на 28-й минуте россиянин пропустил ещё и третью шайбу, не став даже реагировать на бросок Брэндона Монтура от синей линии. После такого его сразу заменили на Витека Ванечека.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0919ecc586c7c4a5928c" data-vnd="0919ecc586c7c4a5928c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0919ecc586c7c4a5928c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ещё в начале второго периода «Вашингтон» сумел распечатать ворота «Флориды» (Найт пропустил с первого же броска), но старт камбэка «Кэпиталз» припасли на конец двадцатиминутки. К тому моменту они уже горели 1:4.



Но на 39-й минуте забил Александр Овечкин, и «Вашингтон» проснулся. 740-й гол капитана «столичных» в НХЛ и 10-й в нынешнем сезоне получился вот таким.

За 17 секунд до сирены на второй перерыв забил Том Уилсон, сократив отставание в счёте до минимума. Канадец подкорректировал бросок Карлсона, которому, в свою очередь, отпасовал Овечкин.

Третий период «Вашингтон» начал с полным желанием отыграться и уже на 47-й минуте желание это реализовал. И снова не обошлось без Овечкина! Александр притащил шайбу в чужую зону, из-за ворот попытался обострить на пятачок, снаряд взмыл в воздух, но первым его заметил форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл, забивший свой первый гол в карьере НХЛ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yEThOvQJBuM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин набрал третье очко в матче, теперь у него стало 18 (10+8) баллов в нынешнем сезоне — это третий результат в лиге после Макдэвида и Драйзайтля. За карьеру же показатель Александра теперь равняется 1338 (740+598) очков. Сегодня Ови оторвался в списке бомбардиров всех времён от Майка Гартнера, а также потеснил две легенды НХЛ Дениса Савара и Дэйва Андрейчука, войдя в топ-30 самых результативных хоккеистов в истории НХЛ.

Усилить это достижение или догнать по голам Халла Овечкину в этот вечер не удалось. Но до четвёртого места в споре снайперов остаётся лишь одна шайба! Что касается «Вашингтона», то «столичным» не удалось довести до конца свой камбэк. При счёте 4:4 матч ушёл в овертайм, где победу «пантерам» принёс Луостаринен.