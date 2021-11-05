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12:36 (мск), источник: Sport24

Вырубил жестким ударом в голову. Русский хоккеист Сергачев не по правилам уложил звездного канадца — его накажут?

Михаил извинился перед пострадавшим.

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«Тампа-Бэй» в общем и Сергачев в частности в этой регулярке пережили не самый лучший старт. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели 4 поражения в первых 6 матчах сезона и не были похожи на команду, которая за последние 2 года дважды взяла главный трофей НХЛ. А русский защитник «Молний» долгое время был худшим игроком лиги по показателю полезности.

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Со временем все наладилось: команда Джона Купера вышла на победную поступь, а Сергачев перестал допускать результативные ошибки почти в каждом матче. Однако нельзя сказать, что теперь Михаил демонстрирует идеальную игру. Например, за 41 секунду до окончания основного времени сегодняшней встречи между «Тампой» и «Торонто» Джон Таварес забил спасительный гол именно из-под нашего соотечественника, который позволил капитану «Листьев» хлестко бросить с ближнего пятака.

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Сергачев также был на льду в тот момент, когда «Мэйпл Лифс» забросили победную шайбу: Михаил не сумел сблокировать выстрел Вильяма Нюландера, а Василевский оказался бессилен.

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Но главный момент той встречи с участием русского защитника произошел в концовке первого периода. Митч Марнер прорывался к воротам «Тампы» и пытался избавиться от висевшего на его плечах Хедмана, когда Сергачев отправил его в нокдаун ударом в голову.

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И пусть во время матча Михаила за этот грязноватый прием наказали лишь малым штрафом, есть вероятность, что без квалификации тут не обойдется.

Мы хотим, чтобы таких ударов в хоккее не было. Я думаю, что это был грязный прием. Он попал прямо в голову. Мне очень не понравился этот удар.
Джон Таварес
капитан «Торонто»

Главный тренер «Листьев» Шелдон Киф был единодушен с лидером своей команды.

«Я уверен, что лига рассмотрит этот момент», — сказал коуч.

Сергачеву повезло, что Марнер не получил тяжелой травмы и не отправился в раздевалку. В противном случае, применение более серьезных санкций в отношении русского защитника было бы неизбежно. К слову, после игры Митч рассказал, что Михаил принес ему извинения за этот силовой прием. Но это вряд ли повлияет на решение дисциплинарного комитета НХЛ, который в последние годы обращает особое внимание на удары в голову.

Максим Самарцев

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