«Величайший игрок в истории»: Макдэвид обыграл всю команду и забил. Видео

Автором одного из голов в составе «Эдмонтона» стал капитан команды Коннор Макдэвид. В этой встрече он набрал три очка (1+2). На 58-й минуте встречи при счете 5:4 в пользу «Рейнджерс» канадский форвард эффектно обыграл всю команду соперника, включая четырех полевых игроков и голкипера Александра Георгиева. Благодаря его голу встреча перешла в овертайм, где «Ойлерз» добыли победу.

— «Не будет преувеличением назвать Макдэвида величайшим хоккеистом в истории. Умный, цепкий, имеющий на порядок больше навыков, чем у любого другого игрока. У него отличный бросок, он катается, словно ветер. Идеальный хоккеист», — написал в Twitter болельщик «Нью-Джерси Дэвилз» с никнеймом @NJDevilszzz.

— «Когда лучший игрок в мире все еще способен удивлять, как в эпизоде с этим голом, то это прекрасно», — добавил @DMercerCalder.

— «Я не видел игру Марио Лемье вживую, но держу пари, что он выступал примерно так», — высказался @GreedTheCat.