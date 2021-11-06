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11:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Величайший игрок в истории»: Макдэвид обыграл всю команду и забил. Видео

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» одержали волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 6:5 в пользу «нефтяников».

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Источник: AFP 2021

Автором одного из голов в составе «Эдмонтона» стал капитан команды Коннор Макдэвид. В этой встрече он набрал три очка (1+2). На 58-й минуте встречи при счете 5:4 в пользу «Рейнджерс» канадский форвард эффектно обыграл всю команду соперника, включая четырех полевых игроков и голкипера Александра Георгиева. Благодаря его голу встреча перешла в овертайм, где «Ойлерз» добыли победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

— «Не будет преувеличением назвать Макдэвида величайшим хоккеистом в истории. Умный, цепкий, имеющий на порядок больше навыков, чем у любого другого игрока. У него отличный бросок, он катается, словно ветер. Идеальный хоккеист», — написал в Twitter болельщик «Нью-Джерси Дэвилз» с никнеймом @NJDevilszzz.

— «Когда лучший игрок в мире все еще способен удивлять, как в эпизоде с этим голом, то это прекрасно», — добавил @DMercerCalder.

— «Я не видел игру Марио Лемье вживую, но держу пари, что он выступал примерно так», — высказался @GreedTheCat.

— «Потрясающий гол. Но где же оборона? Надо было набросить на него и отобрать шайбу», — считает @Darksithlord17.

Эдмонтон
6:5ОТ
1:1, 1:3, 3:1
Рейнджерс
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