«Чикаго» уволил Коллитона с поста главного тренера. Дерек Кинг будет исполнять обязанности

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Также команду покинули его помощники Томас Мителл и Шелдон Брукбанк. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Дерек Кинг.

Напомним, что в текущем сезоне «Блэкхоукс» провели 12 матчей и одержали только одну победу, обыграв «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1.

Всего у команды четыре очка, и она располагается на предпоследнем 15-м месте в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф.