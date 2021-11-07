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01:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чикаго» уволил Коллитона с поста главного тренера. Дерек Кинг будет исполнять обязанности

«Чикаго Блэкхоукс» уволил тренерский штаб во главе с Джереми Коллитоном, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: AP 2021
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Также команду покинули его помощники Томас Мителл и Шелдон Брукбанк. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Дерек Кинг.

Напомним, что в текущем сезоне «Блэкхоукс» провели 12 матчей и одержали только одну победу, обыграв «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1.

Всего у команды четыре очка, и она располагается на предпоследнем 15-м месте в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф.

В следующем матче «Блэкхоукс» дома встретятся с «Нэшвилл Предаторз» 8 ноября, затем сыграют с «Питтсбург Пингвинз» 10 ноября и с «Аризоной Койотс» — 13-го.

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