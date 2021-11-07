Вратарь «Айлендерс» Сорокин сделал третий шатаут в сезоне и стал первой звездой матча НХЛ
Россиянин лидирует в сезоне по количеству матчей на ноль.
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Россиянин лидирует в сезоне по количеству матчей на ноль.
ТАСС, 7 ноября. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин сделал третий шатаут в сезоне в гостевой игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипегом» и был признан первой звездой матча.
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс». Шайбы на счету Андерса Ли (4-я минута) и Брока Нельсона (41). Сорокин отразил все 24 броска, нанесенные по его воротам. Также три шатаута у голкипера «Калгари» Якоба Маркстрема, они лидеры сезона по числу матчей на ноль.
Клуб из Нью-Йорка набрал 12 очков в девяти играх и расположился на шестой строчке турнирной таблицы Столичного дивизиона. «Виннипег» с 14 очками в 11 матчах занимает третье место в таблице Центрального дивизиона.