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11:13 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Айлендерс» Сорокин сделал третий шатаут в сезоне и стал первой звездой матча НХЛ

Россиянин лидирует в сезоне по количеству матчей на ноль.

АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

ТАСС, 7 ноября. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин сделал третий шатаут в сезоне в гостевой игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипегом» и был признан первой звездой матча.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс». Шайбы на счету Андерса Ли (4-я минута) и Брока Нельсона (41). Сорокин отразил все 24 броска, нанесенные по его воротам. Также три шатаута у голкипера «Калгари» Якоба Маркстрема, они лидеры сезона по числу матчей на ноль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Клуб из Нью-Йорка набрал 12 очков в девяти играх и расположился на шестой строчке турнирной таблицы Столичного дивизиона. «Виннипег» с 14 очками в 11 матчах занимает третье место в таблице Центрального дивизиона.

Виннипег
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Айлендерс
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