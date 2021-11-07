Вратарь «Айлендерс» Сорокин сделал третий шатаут в сезоне и стал первой звездой матча НХЛ

ТАСС, 7 ноября. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин сделал третий шатаут в сезоне в гостевой игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипегом» и был признан первой звездой матча.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс». Шайбы на счету Андерса Ли (4-я минута) и Брока Нельсона (41). Сорокин отразил все 24 броска, нанесенные по его воротам. Также три шатаута у голкипера «Калгари» Якоба Маркстрема, они лидеры сезона по числу матчей на ноль.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8eXmQbvyKnA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.