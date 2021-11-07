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10:56 (мск), источник: Sport24

У Капризова поперло! Забил крутой гол, эффектно вогнал под перекладину буллит и обогнал легенду «Миннесоты»

Кириллу посоветовали быть охотником, а не дичью. Он прислушался.

МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

«Это меня беспокоило, сидело в моей голове. Я не забивал, у меня были моменты, но шайба не шла в сетку», — говорил Кирилл Капризов о своей безголевой серии на старте регулярного чемпионата. Совсем недавно засуха россиянина прервалась, он наконец-то сбросил с плеч этот психологический груз. Как и ожидалось, после этого дела у Капризова пошли на лад, а выездной матч с «Питтсбургом» стал и для него, и для «Миннесоты» максимально радостным.

Одной из причин, по которой Капризов долго не мог забить, было отсутствие в составе Матса Цуккарелло, его привычного центрфорварда, который отсутствовал из-за коронавируса. Эти два парня сдружились и на льду, и вне его, да так, что Капризов даже во время фотосессии хоккеистов с собаками назвал одного из щенков Цукки.

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«У нас действительно очень хорошие отношения. Он помогает мне и на площадке, и вне ее. И лучше всех меня понимает в команде, учитывая мой ломаный английский. Это весело. Мы определенно друзья», — сказал Капризов перед матчем.

До игры Кирилл получил короткий совет от легенды НХЛ Майка Модано: «Будь охотником, а не дичью, на которую охотятся». Россиянин совету внял, и даже при отсутствии Цуккарелло (Капризов выходил в тройке с Годро и Хартманом) у него все получилось.

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Собственно, с шайбы русской звезды «Миннесоты» и начался голевой парад этого матча. Кирилл открыл счет в не вполне типичной для себя манере, подкараулив отскок от голкипера «Пингвинов» Тристана Джарри. Добив шайбу в сетку, Капризов набрал 60-е очко за карьеру в НХЛ и стал самым быстрым хоккеистом «Уайлд», кто добрался до этой отметки (65 матчей). Легендарному Мариану Габорику, который был главной звездой «Уайлд» до Капризова, для этого потребовалось сыграть 93 матча.

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Развить преимущество «Миннесоте» не удалось. У «Питтсбурга» очень хорош был Каспери Капанен, оформивший первый в карьере хет-трик, а в эпизоде с первым голом финна особого внимания заслуживает передача Джейсона Цукера (кстати, бывшего "Дикаря), который остроумно прокинул шайбу между ног арбитра.

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«Питтсбургу» ничуть не мешало отсутствие Малкина и Кросби — команда дважды по ходу встречи вела с перевесом в две шайбы, но последние четыре минуты основного времени остались за «Дикарями», и именно в этом отрезке пришло спасение от поражения. Джаред Спарджон и Райан Хартман забили по голу (последний забросил шайбу за 3 секунды до окончания третьего периода) и перевели встречу сначала в овертайм, а затем настал черед серии буллитов.

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Штрафные броски «Миннесоте» удались на славу. Фиала, Капризов и Бьюгстад реализовали свои попытки, причем Кирилл сделал это эффектно, вогнав шайбу под перекладину. Победным этот буллит не стал, но свой вклад в успех команды (5:4 Б) россиянин внес.

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Что же касается полной статистики Капризова, то он провел на льду 22 минуты и 39 секунд — больше всех среди нападающих «Миннесоты». Набрал 2 (1+1) очка и мог оформить голевой дубль, но его второй гол украл вратарь «Пингвинов» Джарри, на которого неожиданно нашло вдохновение.

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Максим Замятин

Питтсбург
4:5Б
2:1, 1:1, 1:2, 0:0
Миннесота
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