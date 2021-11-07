У Капризова поперло! Забил крутой гол, эффектно вогнал под перекладину буллит и обогнал легенду «Миннесоты»

«Это меня беспокоило, сидело в моей голове. Я не забивал, у меня были моменты, но шайба не шла в сетку», — говорил Кирилл Капризов о своей безголевой серии на старте регулярного чемпионата. Совсем недавно засуха россиянина прервалась, он наконец-то сбросил с плеч этот психологический груз. Как и ожидалось, после этого дела у Капризова пошли на лад, а выездной матч с «Питтсбургом» стал и для него, и для «Миннесоты» максимально радостным.

Одной из причин, по которой Капризов долго не мог забить, было отсутствие в составе Матса Цуккарелло, его привычного центрфорварда, который отсутствовал из-за коронавируса. Эти два парня сдружились и на льду, и вне его, да так, что Капризов даже во время фотосессии хоккеистов с собаками назвал одного из щенков Цукки.

«У нас действительно очень хорошие отношения. Он помогает мне и на площадке, и вне ее. И лучше всех меня понимает в команде, учитывая мой ломаный английский. Это весело. Мы определенно друзья», — сказал Капризов перед матчем.

До игры Кирилл получил короткий совет от легенды НХЛ Майка Модано: «Будь охотником, а не дичью, на которую охотятся». Россиянин совету внял, и даже при отсутствии Цуккарелло (Капризов выходил в тройке с Годро и Хартманом) у него все получилось.

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Собственно, с шайбы русской звезды «Миннесоты» и начался голевой парад этого матча. Кирилл открыл счет в не вполне типичной для себя манере, подкараулив отскок от голкипера «Пингвинов» Тристана Джарри. Добив шайбу в сетку, Капризов набрал 60-е очко за карьеру в НХЛ и стал самым быстрым хоккеистом «Уайлд», кто добрался до этой отметки (65 матчей). Легендарному Мариану Габорику, который был главной звездой «Уайлд» до Капризова, для этого потребовалось сыграть 93 матча.

Развить преимущество «Миннесоте» не удалось. У «Питтсбурга» очень хорош был Каспери Капанен, оформивший первый в карьере хет-трик, а в эпизоде с первым голом финна особого внимания заслуживает передача Джейсона Цукера (кстати, бывшего "Дикаря), который остроумно прокинул шайбу между ног арбитра.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FKI1m3aAepY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбургу» ничуть не мешало отсутствие Малкина и Кросби — команда дважды по ходу встречи вела с перевесом в две шайбы, но последние четыре минуты основного времени остались за «Дикарями», и именно в этом отрезке пришло спасение от поражения. Джаред Спарджон и Райан Хартман забили по голу (последний забросил шайбу за 3 секунды до окончания третьего периода) и перевели встречу сначала в овертайм, а затем настал черед серии буллитов.

Штрафные броски «Миннесоте» удались на славу. Фиала, Капризов и Бьюгстад реализовали свои попытки, причем Кирилл сделал это эффектно, вогнав шайбу под перекладину. Победным этот буллит не стал, но свой вклад в успех команды (5:4 Б) россиянин внес.

Что же касается полной статистики Капризова, то он провел на льду 22 минуты и 39 секунд — больше всех среди нападающих «Миннесоты». Набрал 2 (1+1) очка и мог оформить голевой дубль, но его второй гол украл вратарь «Пингвинов» Джарри, на которого неожиданно нашло вдохновение.