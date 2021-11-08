Ночь в НХЛ: российский вратарь наконец-то вернулся, а Капризов остался без очков

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 5, 8.11.2021, 4:00 Миннесота 5 Айлендерс 2

«Миннесота» вновь подтвердила статус самой волевой команды текущего сезона. «Дикари» оформили восьмую победу, а семь из них были одержаны в ситуациях, когда необходимо было отыгрываться. Очередной жертвой коллектива Дина Эвасона стали «Айлендерс», которые проводили свой десятый матч подряд на выезде.

Впервые в нынешнем регулярном чемпионате сыграл голкипер «Островитян» Семен Варламов. Российский вратарь восстановился от последствий травмы, полученной еще в прошлом сезоне. «Сейчас я чувствую себя отлично. Не думал, что восстановление займет так много времени. У меня были определенные проблемы летом, но такого я не ожидал. К счастью, все осталось позади. Я чувствую себя хорошо и готов играть», — сказал Варламов.

Скучать Семену не пришлось. «Миннесота» нанесла по его воротам 39 бросков, что непозволительно много для команды с такой плотной обороной. Голкипер «Айлендерс» провел очень уверенный матч и неоднократно оставлял «Островитян» в игре. В одном из эпизодов третьего периода Варламов отразил сразу четыре броска подряд, но его команда заметно подсела в атаке в заключительной двадцатиминутке. Да и в целом в третьем периоде «Уайлд» бросили 16 раз, в то время как их соперники — всего два.

Последние два гола «Дикари» забили уже в пустые ворота и впервые в сезоне одержали победу с перевесом в более чем одну шайбу. В состав «Миннесоты» наконец-то вернулся нападающий Матс Зуккарелло, но наличие любимого партнера не помогло Кириллу Капризову набрать очки. Зато защитник Дмитрий Куликов поучаствовал в голевой атаке Райана Хартмана и записал в свой актив четвертую передачу в сезоне.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 5, 8.11.2021, 2:00 Детройт 5 Вегас 2

«Детройт», за который играют главные на данный момент фавориты на «Колдер Трофи» Лукас Рэймонд и Мориц Зайдер, одержал вторую победу подряд. Сегодня «Ред Уингз» уверенно разобрались с «Вегасом», а пятой заброшенной шайбой в чемпионате отметился российский форвард Владислав Наместников. Нападающий получил передачу от Митчелла Стивенса из-за ворот и бросил с нулевого угла. Шайба пролетела под мышкой у голкипера «Вегаса» Леона Броссуа, который явно мог сыграть в эпизоде гораздо внимательнее.

В текущем сезоне Наместников принял участие в 13 встречах, в которых набрал 7 (5+2) очков при показателе полезности «0».

«Вегас» вернул 24-летнего российского защитника Даниила Мироманова из АХЛ. Выступая за «Хендерсон Силвер Найтс» игрок провел семь матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5», но в матче против «Детройта» на льду не появился.

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