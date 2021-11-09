Гол и два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз».
Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе победителей забивали Александр Овечкин, Том Уилсон (дубль), Конор Шири и Конор Макмайл. У гостей отличились Коди Икин, Колин Миллер и Андерс Бьорк. У россиян Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Овечкина коэффициент полезности «+1». Овечкин оформил два ассиста, Кузнецов — 3, у Орлова — 1.
Стоит отметить, что в данном матче в середине 2-й 20-минутки 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину удалось отметиться своей 741-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в НХЛ. Примечательно, что ассистировали ему также российские хоккеисты — защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).