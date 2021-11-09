Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Флоридой»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер (8-я минута), Адам Фокс (20), К’Андре Миллер (33) и Райан Строум (34). «Пантеры» отыграли три гола усилиями Ээту Луостаринена (41), Сэма Райнхарта (59) и Патрика Хернквиста (60).