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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Флоридой»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс
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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер (8-я минута), Адам Фокс (20), К’Андре Миллер (33) и Райан Строум (34). «Пантеры» отыграли три гола усилиями Ээту Луостаринена (41), Сэма Райнхарта (59) и Патрика Хернквиста (60).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 42 броска из 45. Форвард «Пантерз» Максим Мамин завершил встречу с показателем полезности «+1».

Рейнджерс
4:3
2:0, 2:0, 0:3
Флорида
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