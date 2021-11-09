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09:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Россиянин, нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 741-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.

Вашингтон
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По этому показателю он вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский хоккеист сравнялся по заброшенным шайбам с Бреттом Халлом из США.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

  1. Уэйн Гретцки — 894 шайбы (1487 игр)
  2. Горди Хоу — 801 шайба (1767 игр)
  3. Яромир Ягр — 766 шайб (1733 игры)
  4. Александр Овечкин — 741 шайба (1210 игр)
  5. Бретт Халл — 741 шайба (1269 игр).

Овечкин — лучший снайпер НХЛ среди действующих игроков. Остальные четверо лидеров уже завершили карьеру. Россиянин забил 741-ю шайбу на матче против «Баффало». «Вашингтон» выиграл со счетом 5:3.

Вашингтон
5:3
1:0, 2:1, 2:2
Баффало
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