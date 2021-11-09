Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Россиянин, нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 741-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.
Вашингтон
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Россиянин, нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 741-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.
По этому показателю он вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский хоккеист сравнялся по заброшенным шайбам с Бреттом Халлом из США.
Овечкин — лучший снайпер НХЛ среди действующих игроков. Остальные четверо лидеров уже завершили карьеру. Россиянин забил 741-ю шайбу на матче против «Баффало». «Вашингтон» выиграл со счетом 5:3.