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10:35 (мск), источник: Sport24

Овечкин заставил тысячи американцев аплодировать стоя. Ови отчаянно не везло, но он забил и переписал историю НХЛ

Гол номер 741.

Вашингтон
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Источник: AP 2021

Хорошо быть Александром Овечкиным — забивай себе голы, круши всевозможные рекорды, купайся в народной любви по обе стороны океана. Но есть несколько нюансов — очень часто подвиги приходится совершать на заказ, тебе очень усердно пытаются помешать соперники, порой тебе отчаянно не везет.

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени Ови собрал комбо из различных трудностей. Во-первых, накануне игры с «Баффало» в его активе было 740 голов в регулярных чемпионатах, у идущего четвертым в списке лучших снайперов всех времен Бретта Халла значился 741 гол, а статус «Сэйбрз», как одной из слабейших команд последних лет, просто обязывал капитана «Кэпиталз» совершить очередной шаг в историю.

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Во-вторых, удача этим вечером, очень сильно не желала поворачиваться лицом к Александру Великому. Уже на 3-й минуте встречи показалось, что в столице США настало время для очередного русского хоккейного праздника — Тревор ван Римсдайк бросил от синей, а автором результативного подправления на пятачке, вроде как, был именно Овечкин. Но все испортили повтор и Том Уилсон — партнер россиянина успел погладить шайбу после него. Праздник отменился.

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В-третьих, испортить Ови вечер усердно старались «Клинки». В начале второй двадцатиминутки Коди Икин подкараулил ошибку российского форварда в собственной зоне и эффектно бросил мимо Витека Ванечека. Если бы за передачи соперникам тоже давали очки, Ови получил бы второй результативный балл в этом матче. А так в награду ему досталось только разочарование.

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В общем, вы поняли, что происходящее на льду «Кэпитал уан» арены не очень располагало к очередному достижению Великой Восьмерки. Но Овечкин не тот хоккеист, которого могут сломать подобные мелочи. Неприятности только раззадорили Александра, а на кураже он способен на многое. Через пять с небольшим минут после своей голевой ошибки, россиянин все-таки осуществил то, что не получилось в первом периоде. Благо, партнеры-соотечественники помогли.

Кузнецов покатил на Орлова, тот мягко набросил, а главный русский в НХЛ подкорректировал полет шайбы на дальнем пятаке. Празднику быть!

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Вскоре трибуны домашней арены «Вашингтона» еще раз поднялись на ноги ради своего любимчика из России — на кубе показали обновленные итоги снайперской гонки Ови за рекордом Уэйном Гретцки, американцы искупали Алекса в овациях, он отсалютовал им со скамейки.

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В этой игре случилось еще 4 заброшенные шайбы, «Столичные» одержали победу со счетом 5:3 и прервали серию из трех неудач. Но все это было не так важно. Болельщики хотели увидеть гол Овечкина — они его увидели. Великий нападающий их снова не подвел. Его эпоха в лучшей лиге мира продолжается!

Вашингтон
5:3
1:0, 2:1, 2:2
Баффало
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