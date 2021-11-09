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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Теперь впереди Овечкина по голам только три легенды. А еще он отметил очередной юбилей

Очередные статистические достижения капитана «Вашингтона».

Вашингтон
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3). Этот гол стал для него 741-м в лиге и позволил сравняться с Бреттом Халлом — теперь впереди всего три игрока.

1. Больше Овечкина с Халлом в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

2. На данный момент капитан «Вашингтона» набрал 1341 (741+600) очко за свою карьеру в НХЛ. По этому показателю Овечкин вышел на 29-е место среди всех игроков лиги — он опередил Дениса Савара и Дэйва Андрейчука (1338). На 28-й строчке находится Матс Сундин (1349).

3. По набранным очкам Овечкин вышел на четвертое место среди всех игроков на позиции левого форварда, уступая только Люку Робитайлу (1394), Джонни Буцику (1369) и Брендану Шэнахэну (1354).

4. Помимо гола, в сегодняшнем матче Александр сделал две результативные передачи. Вторая из них стала для него 600-й в лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.

5. Овечкин стал девятым действующим игроком НХЛ, добравшимся до отметки в 600 результативных передач в лиге.

6. Среди действующих игроков, сделавших 600 ассистов, Овечкин — лучший снайпер с большим отрывом. Ближайший преследователь — Сидни Кросби, у которого на 255 голов меньше.

7. 368 из 600 результативных передач (61,3%) Овечкина — первые (непосредственно перед голом).

8. Начиная с сезона-2005/06, который стал для форварда «Кэпиталс» дебютным в НХЛ, он находится на первом месте по голам (741) и очкам (1341), а также на девятом — по результативным передачам (600).

Вашингтон
5:3
1:0, 2:1, 2:2
Баффало
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