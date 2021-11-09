«У меня есть еще парочка игр». Овечкин — о своем голе и Бретте Халле

«Просто живу день за днем. Приятно находиться в этой компании. Это большие цифры, поэтому давайте просто двигаться дальше. Понятно, что приятно сравняться с Халлом. Но у меня есть еще парочка игр», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба. — Что касается игры, то это была хорошая командная победа. Все отлично сражались и добились результата общими усилиями".

«Видел ли я, как играет Халл? Да, у него потрясающий бросок. Но у меня не было возможности увидеть его вживую. Ягр? Давайте не будем забегать вперед. Сначала нужно обойти Халла, а потом поговорим о Яромире», — сказал Овечкин.

«Я думаю, что наша тройка играет надежно, — подчеркнул капитан. — Иногда у нас бывают взлеты и падения. Однако если посмотреть, как мы идем вперед, как работаем ногами, и сколько создаем голевых моментов, то мы играем довольно интересно. Вы правы в том, что хорошо, если знаешь, когда точно начнется сезон, и когда нужно выходить на пик формы.



Прошлый год получился странным. Все эти протоколы и ограничения… Не хочу говорить ничего плохого, но те моменты очень расстраивали. Но что есть, то есть. Главное, чтобы мы все были здоровы. Сейчас просто наслаждаемся хоккеем. Болельщики на трибунах, отличная атмосфера. Получаем удовольствие».

Кроме того, Овечкин не знал, что он отдал 600-й голевую передачу в НХЛ. Об этом он выяснил во время пресс-конференции. Он думал, что Конор Шири коснулся шайбы после броска Джона Карлсона.

«Хорошо, я приму это. Поехали дальше», — сказал Овечкин, что вызвало смех в зале.

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