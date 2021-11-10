Генменеджер «Анахайма» отстранен от работы. Клуб расследует его профессиональное поведение

«Недавно нам стало известно об обвинениях в адрес Боба Мюррея в ненадлежащем профессиональном поведении.



После внутренней проверки мы привлекли Шеппарда Маллина для проведения независимого расследования. По рекомендации их первоначальных выводов мы решили отправить Мюррея в административный отпуск в ожидании окончательных результатов.



Тем временем вице-президент по хоккейным операциям и помощник генерального менеджера Джефф Соломон возьмёт на себя роль временного генерального менеджера. У нас не будет никаких дальнейших комментариев, пока расследование не будет завершено», — говорится в заявлении клуба.