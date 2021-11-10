Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ не помог «Оттаве» обыграть «Бостон»
Канадская команда уступила со счетом 2:3.
Канадская команда уступила со счетом 2:3.
ТАСС, 10 ноября. «Оттава» со счетом 2:3 проиграла «Бостону» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Оттавы» отличились Закари Сэнфорд (2-я минута), Никита Зайцев (34). У «Бостона» шайбы забросили Брэд Маршанд (26), Дерек Форборд (31), Патрис Бержерон (39).
Зайцев сделал первое результативное действие в текущем сезоне, его одноклубники Артем Зуб и Егор Соколов, проведший дебютный матч в НХЛ, не сумели отличиться.
«Оттава» набрала семь очков в 12 матчах и занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Атлантического дивизиона, «Бостон» идет пятым (12 очков). Следующий матч «Оттава» проведет 12 ноября дома против «Лос-Анджелеса», «Бостон» в тот же день примет «Эдмонтон».