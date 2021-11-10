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13:08 (мск), источник: ТАСС

Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ не помог «Оттаве» обыграть «Бостон»

Канадская команда уступила со счетом 2:3.

Бостон
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

ТАСС, 10 ноября. «Оттава» со счетом 2:3 проиграла «Бостону» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Оттавы» отличились Закари Сэнфорд (2-я минута), Никита Зайцев (34). У «Бостона» шайбы забросили Брэд Маршанд (26), Дерек Форборд (31), Патрис Бержерон (39).

Во время загрузки произошла ошибка.

Зайцев сделал первое результативное действие в текущем сезоне, его одноклубники Артем Зуб и Егор Соколов, проведший дебютный матч в НХЛ, не сумели отличиться.

«Оттава» набрала семь очков в 12 матчах и занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Атлантического дивизиона, «Бостон» идет пятым (12 очков). Следующий матч «Оттава» проведет 12 ноября дома против «Лос-Анджелеса», «Бостон» в тот же день примет «Эдмонтон».

Бостон
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0:1, 3:1, 0:0
Оттава
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