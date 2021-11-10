Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ не помог «Оттаве» обыграть «Бостон»

Зайцев сделал первое результативное действие в текущем сезоне, его одноклубники Артем Зуб и Егор Соколов, проведший дебютный матч в НХЛ, не сумели отличиться.

«Оттава» набрала семь очков в 12 матчах и занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Атлантического дивизиона, «Бостон» идет пятым (12 очков). Следующий матч «Оттава» проведет 12 ноября дома против «Лос-Анджелеса», «Бостон» в тот же день примет «Эдмонтон».