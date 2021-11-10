Дубль Наместникова помог «Детройту» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ

Встреча в Детройте завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). В составе «красных крыльев» дубль оформил Владислав Наместников (15-я и 27-я минуты), по шайбе забросили Дилан Ларкин (25) и Мориц Зайдер (60). У «нефтяников» отличились Йессе Пульюярви (40) и Коннор Макдэвид (41).

Наместников был признан первой звездой матча. На счету 28-летнего российского форварда семь шайб и две голевые передачи в 14 матчах текущего сезона.

В другом матче дня клуб «Тампа Бэй» дома проиграл в овертайме «Каролине» — 1:2. Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска и был признан второй звездой матча, у «ураганов» голевую передачу отдал нападающий Андрей Свечников.