Еще один российский нападающий дебютировал в НХЛ, а Василевский тащил даже без конька

«Бостон» — «Оттава» — 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Голы: Сэнфорд — 1 (Ткачак), 1:14 — 0:1. Маршан — 5 (бол., Пастрняк, Макэвой), 25:12 — 1:1. Форборт — 2 (Койл, Холл), 30:58 — 2:1. Зайцев — 1 (Эннис, Шабо), 33:09 — 2:2. Бержерон — 5 (Пастрняк, Макэвой), 38:40 — 3:2.

Вратари: Суэймен (58:30) — Мюррей.

Штраф: 19 — 13.

Броски: 36 (14+15+7) — 27 (11+6+10).

Наши: — — Зайцев (16.08/2/+1), Зуб (18.25/0/-1), Соколов (7.42/0/0).

10 ноября. Бостон. TD Garden.

Егор Соколов был одним из героев МЧМ-2020 в составе российской сборной — габаритный нападающий запомнился отличным броском, мощью и яркими спичами в микст-зоне. Тот сезон форвард доиграл в юниорской лиге Квебека, но было понятно, что этот уровень Соколов перерос. Прошлый сезон Егор полностью провел в АХЛ и неплохо проявил себя — 15 голов в 35 матчах. В предсезонном тренировочном лагере 21-летний форвард был хорош, но накануне старта регулярки «Оттава» подписала контракт с Ткачаком, и Соколов вернулся в фарм.

— Мечта становится реальностью. С самого детства я всегда мечтал играть в НХЛ. Я очень рад быть здесь, и мне не терпится выйти на лед и почувствовать, что такое НХЛ, — говорил Соколов перед сегодняшним дебютом.

Соколов сыграл меньше остальных нападающих «Оттавы» — всего семь минут и 42 секунды. Но при этом почти две минуты провел в большинстве. В статистике Егор отметился лишь одним силовым приемом и был не очень заметен, но гораздо важнее обойтись в дебютном матче без ненужных ошибок.

А вот защитник Никита Зайцев отметился первой заброшенной шайбой в этом сезоне. Он просто бросил от борта, а вратарь «Бостона» не увидел шайбу из-за соперника, закрывшего его на пятаке.

Феерия Василевского не спасла «Тампу»

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Стэмкос — 7 (Жозеф, Киллорн), 29:00 — 1:0. Терявяйнен — 3 (бол., Трочек, Свечников), 49:56 — 1:1. Нечас — 3 (Ахо, Деанджело), 63:26 — 1:2.

Вратари: Василевский — Андерсен.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 18 (3+8+6+1) — 31 (12+10+8+1).

Наши: — — Свечников (20.59/1/0).

10 ноября. Тампа. Amalie Arena.

Действующих обладателей Кубка Стэнли на старте нового сезона изрядно трясет. Сегодня «Каролина» полностью переиграла «Тампу», и только благодаря феноменальной игре вратаря Андрея Василевского «Лайтнинг» смогли дожить до овертайма. Во втором периоде у него выпало лезвие из конька, но даже в такой ситуации, да еще и когда команда играла втроем против пятерки соперников, Василевский смог отстоять ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xB3VPR1i0uw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, против суперрозыгрыша «Харрикейнз» в большинстве российский вратарь сделать ничего не мог. Начал атаку российский нападающий Андрей Свечников. В 11 матчах этого сезона на его счету уже 15 (7+8) очков, и только в одной игре Свечников ушел со льда без набранных баллов.

Вы удивитесь, но в овертайме «Каролина» забила дважды! Но если гол Брэйди Шея был отменен из-за положения «вне игры», то шайба Мартина Нечаса закончила матч.

Лучший матч Бучневича

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бучневич — 3 (бол., Кайру, Нил), 18:09 — 0:1. Пионк — 2 (Тонинато, Свечников), 30:56 — 1:1. Коннор — 9 (Уилер, Стэнли), 46:22 — 2:1. Кайру — 3 (Бучневич, Росен), 51:54 — 2:2.

Победный буллит: О`Райлли.

Вратари: Хеллибак — Биннингтон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 41 (6+17+17+1) — 32 (8+5+10+9).

Наши: Свечников (15.59/1/+1) — Барбашев (18.10/5/0), Бучневич (17.35/3/+1), Костин (9.00/0/0), Тарасенко (17.41/2/0).

10 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.

В восьми матчах этого сезона Павел Бучневич ни разу не набирал больше одного очка за игру. От форварда, которого выменяли в межсезонье в «Сент-Луис» из «Рейнджерс», явно ждали большего. И сегодня он провел действительно свой лучший матч. В первом периоде он реализовал большинство, точно бросив с кистей.

А в третьем периоде Бучневич протащил шайбу из своей зоны, классно обыграл защитника «Виннипега» и выложил шайбу Кайру.