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14:12 (мск), источник: Sport24

Вырубил жестким ударом с локтя в голову! Русский гигант Задоров не пощадил олимпийского чемпиона Барабанова: видео

Но потом Никиту настигла карма.

Калгари
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Источник: Reuters

Александр Барабанов надолго запомнит этот выездной матч в Калгари против «Флэймз». И дело даже не в том, что в этой игре российский форвард «Сан-Хосе» забил свой первый гол в сезоне, открыв счет в начале второго периода.

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Ключевой момент с участием Александра случился позже, в начале третьей двадцатиминутки, когда россиянин попал под «каток» соотечественника Никиты Задорова. У Никиты в нынешнем сезоне дела обстоят не вполне хорошо — он некоторое оставался в запасе, но затем обрел твердое место в составе с неплохим игровым временем. Вряд ли Задоров специально примеривался именно к Барабанову, но получилось так, что защитник провел мощнейший силовой прием против Александра, который вызвал массу споров.

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Локоть Задорова был поднят высоковато для того, чтобы уверенно говорить, что Никита не целил сопернику в голову. Именно с головой Барабанова и произошел контакт, однако судьи удивительным образом пропустили этот момент. Не было выписано даже малого штрафа! Барабанов смог подняться и не получил травмы, но, как известно, симптомы сотрясения вполне могут проявиться и позднее.

Болельщики в социальных сетях возмутились такой игрой Задорова.

«Конечно, этот момент нужно внимательно смотреть, но рука выглядела высоко поднятой. Не самый лучший силовой прием. Сначала был контакт с плечом, а потом был удар уже в голову. Да, Задоров намного выше. Но мне не нравится такая игра», — отметил в твиттере Hockey Jerk.

«Чертовски неправильный силовой прием», — считает Tristan Selva.

«Это был прямой удар в голову! К тому же Задоров опоздал с хитом, Барабанов уже избавился от шайбы. Этот момент для учебников лиги», — отметил LucidRob83.

«Чуваку надо лучше контролировать себя. Он известен только своими спорными силовыми приемами и ничем другим», — добавил WindowsMeUser.

В третьем периоде нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр забил гол, ставший победным. Забил он его при помощи рикошета от клюшки Никиты Задорова, который дезориентировал своего вратаря Эдина Хилла.

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«Вот она, карма! Это за удар в голову Барабанова», — резюмировал болельщик Эндрю Холлланд.

Пока от дисциплинарного комитета НХЛ не поступало никакой информации о том, что момент между Задоровым и Барабановым будет взят на карандаш для рассмотрения, но вполне возможно, что Никиту ждет разговор с чиновниками лиги. Год назад Задоров избежал дисквалификации за спорный момент с нападающим «Монреаля» Йеспери Котканиеми.

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