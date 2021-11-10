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14:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл Кракен»

Сегодня, 10 ноября, в городе Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимал «Сиэтл Кракен» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Вегас
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Источник: AP 2021

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

В составе победителей отличились Алекс Пьетранджело, Евгений Дадонов, Ши Теодор и Райлли Смит. У гостей забросили Джордан Эберле и Янни Гурд.

Таким образом Дадонов набрал пятое очко после 13 матчей. Всего на его счету три гола и две результативные передачи.

После 13 игр «Вегас» набрал 14 очков и поднялся на девятое место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» с девятью баллами после 13 игр остался на 14-й строчке в той же конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Вегас
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Сиэтл
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