Гол Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл Кракен»

Таким образом Дадонов набрал пятое очко после 13 матчей. Всего на его счету три гола и две результативные передачи.

После 13 игр «Вегас» набрал 14 очков и поднялся на девятое место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» с девятью баллами после 13 игр остался на 14-й строчке в той же конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.