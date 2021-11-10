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15:07 (мск), источник: Sport24

«Он убил этого парня!» Русский хоккеист уложил на лед соперника мощнейшим силовым приемом: видео

Александр Романов — наш новый Крушитель в НХЛ.

Монреаль
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Источник: AFP 2021
«Как мне объяснял Кори Перри, если будешь драться, кому-то треснешь и нанесешь рассечение или травму своим обручальным кольцом, то тебе будет штраф или дисквалификация. При этом у меня никогда нет желания драться, я не особо боксер. Мне силовые приемы больше нравятся, а вот драться не очень люблю».

За один неполный сезон Национальной хоккейной лиги и старт нынешнего регулярного чемпионата защитник «Монреаля» Александр Романова неоднократно доказывал — силовые приемы ему не просто нравятся, в этом важном для защитника хоккейном элементе он настоящий профи. Пара видео из прошлого сезона, которые это подтверждают.

Здесь внук Зинэтулы Билялетдинова приложил хоккеиста «Оттавы» Тома Шабо.

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А тут досталось еще одному игроку «Сенаторз» — Эрику Бреннстрему.

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В этой регулярке Романов продолжает крушить соперников, по количеству хитов он — лучший русский в НХЛ. Этот статистический показатель был серьезно улучшен Александром во вторник, в матче против «Лос-Анджелеса» — наш оборонец врубался в соперников сразу 7 раз. Но одна из этих попыток оказалась особенной.

Очередная попытка «Кингз» организовать атаку была самым жестким образом остановлена россиянином в районе синей линии зоны «Монреаля». В качестве жертвы Романов избрал финского сверстника Расмуса Купари, а хит получился настолько эффектным, что заполонил североамериканский твиттер. Смотреть на это произведение хоккейно-силового искусства стоит с разных ракурсов.

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Североамериканские фанаты предсказуемо остались очень довольны хитом русского защитника.

«Красиво и чисто».

«Романов — зверь».

«Романов убил этого парня!».

«Это было поразительно».

Пока Никита Задоров пытается застолбить за собой место в основе «Калгари» и готов для этого бить даже своих соотечественников, Романов постепенно отжимает у него статус главного «русского крушителя» НХЛ. Получается очень неплохо.

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