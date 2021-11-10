«Он убил этого парня!» Русский хоккеист уложил на лед соперника мощнейшим силовым приемом: видео
Александр Романов — наш новый Крушитель в НХЛ.
Александр Романов — наш новый Крушитель в НХЛ.
«Как мне объяснял Кори Перри, если будешь драться, кому-то треснешь и нанесешь рассечение или травму своим обручальным кольцом, то тебе будет штраф или дисквалификация. При этом у меня никогда нет желания драться, я не особо боксер. Мне силовые приемы больше нравятся, а вот драться не очень люблю».
За один неполный сезон Национальной хоккейной лиги и старт нынешнего регулярного чемпионата защитник «Монреаля» Александр Романова неоднократно доказывал — силовые приемы ему не просто нравятся, в этом важном для защитника хоккейном элементе он настоящий профи. Пара видео из прошлого сезона, которые это подтверждают.
Здесь внук Зинэтулы Билялетдинова приложил хоккеиста «Оттавы» Тома Шабо.
А тут досталось еще одному игроку «Сенаторз» — Эрику Бреннстрему.
В этой регулярке Романов продолжает крушить соперников, по количеству хитов он — лучший русский в НХЛ. Этот статистический показатель был серьезно улучшен Александром во вторник, в матче против «Лос-Анджелеса» — наш оборонец врубался в соперников сразу 7 раз. Но одна из этих попыток оказалась особенной.
Очередная попытка «Кингз» организовать атаку была самым жестким образом остановлена россиянином в районе синей линии зоны «Монреаля». В качестве жертвы Романов избрал финского сверстника Расмуса Купари, а хит получился настолько эффектным, что заполонил североамериканский твиттер. Смотреть на это произведение хоккейно-силового искусства стоит с разных ракурсов.
Североамериканские фанаты предсказуемо остались очень довольны хитом русского защитника.
«Красиво и чисто».
«Романов — зверь».
«Романов убил этого парня!».
«Это было поразительно».
Пока Никита Задоров пытается застолбить за собой место в основе «Калгари» и готов для этого бить даже своих соотечественников, Романов постепенно отжимает у него статус главного «русского крушителя» НХЛ. Получается очень неплохо.