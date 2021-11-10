Лучший вратарь Канады признался в употреблении наркотиков. Он был основным кандидатом в олимпийскую сборную
Кэри Прэйс объяснил свое отсутствие на старте сезона. Теперь готов вернуться.
Кэри Прэйс объяснил свое отсутствие на старте сезона. Теперь готов вернуться.
Для Канады Кэри Прайс — вратарь № 1 уже много лет.
Он всю карьеру играет за «Монреаль Канадиенс» и справедливо считается наследником славы великих вратарей великого клуба — Жака Планта, Кена Драйдена. Патрика Руа. Нет сомнений, что его 31-й номер в будущем поднимут под своды арены «Белл Центр».
Прайс выигрывал не только «Везину» — приз лучшему голкиперу НХЛ, но и «Харт трофи» — самому полезному игроку сезона (2014/15). Наконец, в минувшем сезоне «Монреаль» впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли, где, правда, проиграл «Тампе».
Прайс был основным кандидатом в сборную Канады и на ближайших Олимпийских играх в Пекине. Надо сказать, что в форме сборной он играл пусть и не очень часто, зато очень успешно. Победа на МЧМ-2007, золото в Сочи-2014, победа на Кубке мира-2016.
Тем внезапнее был короткий пресс-релиз за несколько дней до старта сезона.
Это специальный институт, созданный НХЛ совместно с профсоюзом игроков, для поддержки хоккеистов в трудные периоды жизни. Чаще всего за помощью в рамках этой программы обращаются страдающие алкогольной зависимостью или наркоманией, но есть случаи, когда туда подключались игроки с психологическими проблемами, депрессией после спада в карьере или тяжелых травм.
Что случилось с Прайсом — можно было лишь догадываться. «Дальнейших комментариев не последует» — таков был итог пресс-релиза НХЛ.
«Монреаль» начал сезон со сменщиком Прайса Джейком Алленом в качестве основного вратаря. На подмену срочно выписали Самуэля Монтембо, от которого отказалась «Флорида». «Канадиенс» ужасно начали сезон — пять поражений на старте. Они до сих пор худшая команда Восточной конференции с 7 очками после 14 матчей.
Но внезапно забрезжил свет в конце тоннеля. Неделю назад впервые появились осторожные сообщения, что Прайс скоро вернется в команду.
И вот сегодня стало известно, что Прайс ближайшей ночью уже примет участие в тренировке.
Но сначала игроку пришлось объяснить свое отсутствие. Оказалось, он лечился от зависимости от употребления психоактивных веществ. Так чаще всего называют наркотики.
«За последние несколько лет я позволил себе оказаться в столь темных местах, что был не в состоянии самостоятельно выбраться оттуда. В прошлом месяце я принял решение пройти курс лечения в специальном заведении. Ситуация достигла такой точки, что я был вынужден в первую очередь позаботиться о своем здоровье и моей семье. Мы призываем наших детей обращаться за помощью, если она им нужна. Я оказался в таком же положении. В течение многих лет я не обращал внимание на собственное психологическое состояние, и мне теперь нужно время, чтобы привести его в порядок. Сейчас я могу двигаться вперед только постепенно, делая один шаг за другим. Этим объясняется неопределенность со сроками моего возвращения на площадку».
Разумеется, тренер и партнеры окажут всю необходимую помощь своему вратарю:
«Мы очень рады видеть его в порядке, — сказал тренер “Канадиенс” Доминик Дюшарм. — У нас очень сплоченная команда. Тут собрались хорошие ребята, которые переживают друг за друга, и возвращение в состав одного из нас окажет положительное воздействие на остальных. Мы ничего не слышали о нем в его отсутствие и теперь очень рады видеть его в отличном настроении. Это здорово».
Прайсу предстоит сделать четыре шага, чтобы вернуться в заявку «Монреаля». Сначала занятия на тренажерах, затем тренировки на льду, работа с тренером вратарей Эриком Рэймондом, лишь потом завершающим этапом станут тренировки с основным составом «Канадиенс».
Прайс не полетит с командой на трехматчевый выезд, который начнется в конце недели, пока он будет тренироваться индивидуально. Но можно не сомневаться, что вскоре мы увидим его в воротах самого прославленного клуба НХЛ. И от того, насколько успешно пройдет это возвращение, будет зависеть и место Прайса в составе олимпийской сборной Канады.