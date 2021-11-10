Лучший вратарь Канады признался в употреблении наркотиков. Он был основным кандидатом в олимпийскую сборную

Для Канады Кэри Прайс — вратарь № 1 уже много лет.

Он всю карьеру играет за «Монреаль Канадиенс» и справедливо считается наследником славы великих вратарей великого клуба — Жака Планта, Кена Драйдена. Патрика Руа. Нет сомнений, что его 31-й номер в будущем поднимут под своды арены «Белл Центр».

Прайс выигрывал не только «Везину» — приз лучшему голкиперу НХЛ, но и «Харт трофи» — самому полезному игроку сезона (2014/15). Наконец, в минувшем сезоне «Монреаль» впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли, где, правда, проиграл «Тампе».

У Прайса впереди еще пять лет контракта с годовой зарплатой 10,5 миллиона долларов — самого большого контракта в истории для вратарей. А после ухода Хенрика Лундквиста в НХЛ не осталось других голкиперов, имеющих такой же авторитет.

Прайс был основным кандидатом в сборную Канады и на ближайших Олимпийских играх в Пекине. Надо сказать, что в форме сборной он играл пусть и не очень часто, зато очень успешно. Победа на МЧМ-2007, золото в Сочи-2014, победа на Кубке мира-2016.

Тем внезапнее был короткий пресс-релиз за несколько дней до старта сезона.

«НХЛ и Ассоциация игроков сообщают, что Кэри Прайс находится вне команды “Монреаль Канадиенс”. Он участвует в программе помощи хоккеистам».

Это специальный институт, созданный НХЛ совместно с профсоюзом игроков, для поддержки хоккеистов в трудные периоды жизни. Чаще всего за помощью в рамках этой программы обращаются страдающие алкогольной зависимостью или наркоманией, но есть случаи, когда туда подключались игроки с психологическими проблемами, депрессией после спада в карьере или тяжелых травм.

Что случилось с Прайсом — можно было лишь догадываться. «Дальнейших комментариев не последует» — таков был итог пресс-релиза НХЛ.

«Монреаль» начал сезон со сменщиком Прайса Джейком Алленом в качестве основного вратаря. На подмену срочно выписали Самуэля Монтембо, от которого отказалась «Флорида». «Канадиенс» ужасно начали сезон — пять поражений на старте. Они до сих пор худшая команда Восточной конференции с 7 очками после 14 матчей.

Но внезапно забрезжил свет в конце тоннеля. Неделю назад впервые появились осторожные сообщения, что Прайс скоро вернется в команду.

И вот сегодня стало известно, что Прайс ближайшей ночью уже примет участие в тренировке.

Но сначала игроку пришлось объяснить свое отсутствие. Оказалось, он лечился от зависимости от употребления психоактивных веществ. Так чаще всего называют наркотики.

«За последние несколько лет я позволил себе оказаться в столь темных местах, что был не в состоянии самостоятельно выбраться оттуда. В прошлом месяце я принял решение пройти курс лечения в специальном заведении. Ситуация достигла такой точки, что я был вынужден в первую очередь позаботиться о своем здоровье и моей семье. Мы призываем наших детей обращаться за помощью, если она им нужна. Я оказался в таком же положении. В течение многих лет я не обращал внимание на собственное психологическое состояние, и мне теперь нужно время, чтобы привести его в порядок. Сейчас я могу двигаться вперед только постепенно, делая один шаг за другим. Этим объясняется неопределенность со сроками моего возвращения на площадку».

Разумеется, тренер и партнеры окажут всю необходимую помощь своему вратарю:

«Мы очень рады видеть его в порядке, — сказал тренер “Канадиенс” Доминик Дюшарм. — У нас очень сплоченная команда. Тут собрались хорошие ребята, которые переживают друг за друга, и возвращение в состав одного из нас окажет положительное воздействие на остальных. Мы ничего не слышали о нем в его отсутствие и теперь очень рады видеть его в отличном настроении. Это здорово».

Прайсу предстоит сделать четыре шага, чтобы вернуться в заявку «Монреаля». Сначала занятия на тренажерах, затем тренировки на льду, работа с тренером вратарей Эриком Рэймондом, лишь потом завершающим этапом станут тренировки с основным составом «Канадиенс».