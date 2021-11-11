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10:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мюррей покинул пост генменеджера «Анахайма» и будет лечиться от алкоголизма

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Боб Мюррей подал в отставку с поста исполнительного вице-президента и генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» и пройдет курс лечения в связи со злоупотреблением алкоголя, сообщается на официальном сайте НХЛ.

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Источник: AFP 2021

Ранее «Анахайм» отправил Мюррея в административный отпуск после обвинений в неподобающем поведении, при этом клуб не стал раскрывать подробностей ситуации. После ухода Мюррея обязанности генерального менеджера будет исполнять Джефф Соломон.

«Я хочу извиниться перед всеми, кого так или иначе задело мое поведение. Я обещаю изменить свою жизнь, и начну делать это, записавшись на курс лечения. Я покидаю “Дакс” и сосредоточусь на том, что сейчас для меня важнее всего: буду приводить в порядок мою жизнь ради семьи и друзей», — говорится в заявлении Мюррея.

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В прошлом Мюррей был игроком, выступал в НХЛ на позиции защитника. На его счету 1008 матчей в составе «Чикаго». В «Анахайме» он начал работать в 2005 году, заняв должность старшего вице-президента по хоккейным операциям. В ноябре 2008 года специалист был назначен генеральным менеджером клуба. В 2014 году его признали лучшим генеральным менеджером сезона в НХЛ. Мюррей также выполнял обязанности тренера «Дакс» в концовке чемпионата-2018/19.

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