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10:35 (мск), источник: Sport24

Эффектный трюк русского ветерана в Америке! Радулов обманул всех, выдав вместо броска крутейшую передачу

Александр может и в 35 лет!

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Источник: AP 2021

Кажется, это было совсем недавно. «Даллас», в который не верил вообще никто, раунд за раунд дожимал соперников в плей-офф-2020 и добрался в итоге до финала. Там не получилось дожать машиноподобную «Тампу», но история «Старз» все равно напоминала сказку. А важными творцами этой сказки было русское трио — вратарь Антон Худобин, форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов.

Уже тогда казалось, что это разовый всплеск и повторить нечто подобное клубу из Техаса удастся не скоро. Увы, самые печальные ожидания подтвердились — карета слишком быстро превратилась в тыкву. В прошлом сезоне «Даллас» пролетел мимо розыгрыша Кубка Стэнли, а в этом ни разу не победил в основное время за 12 матчей.

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Не ладятся дела и у русских легионеров «Звезд». Худобин проигрывает конкуренцию Брэйдену Холтби, Гурьянов, который подавал надежды на появление в НХЛ еще одного крутого нашего снайпера, вымучивает голы, у Радулова — 1 заброшенная шайба и показатель полезности «-6». Добавьте сюда разговоры о возможном обмене Худобина и Гурьянов и станет понятно, как неважно обстоят дела у недавнего финалиста.

В ночь со среды на четверг по московскому времени у «Далласа» была очередная возможность хотя бы немного поправить свое незавидное положение — сделать это в домашней игре с «Нэшвиллом» не получилось. В концовке первого периода хозяева зевнули контратаку, а во втором крутые броски исполнили Таннер Жанно и Мэтт Дюшен.

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Здесь стоит отдать должно «Старз» — они не бросили играть и попытались спасти этот матч. Сначала свой первый гол в сезоне занес финский нападающий Роопе Хинтц.

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А затем возможно свой лучший перформанс в нынешнем сезоне исполнил Радулов. Получив шайбы в зоне «Предаторз», россиянин убедил всех соперников и болельщиков, что будет бросать по воротам, но вместо этого выдал удивительно тонкий на Миро Хейсканена. Однозначно — одна из самых эффектных передач этой регулярки!

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Кстати, в этой же игре Александр разок перемудрил с обманными действиями — в этом эпизоде он тоже не стал атаковать ворота сам, а зря.

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Увы, очков «Далласу» эффектный трюк не принес — «Нэшвилл» забил в пустые и оформил победу со счетом 2:4. Техасцы проиграли 6 из 7 последних матчей и продолжают обитать в нижней части таблицы Западной конференции. Порадоваться можно только за Радулова, который напомнил всем, включая тренерский штаб сборной России, что может быть в полном порядке и в свои 35.

Артем Гаев

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Даллас
2:4
0:1, 1:2, 1:1
Нэшвилл
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