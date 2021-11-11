Голы Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
ТАСС, 11 ноября. «Миннесота» со счетом 5:2 на выезде обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 11 ноября. «Миннесота» со счетом 5:2 на выезде обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами у победителей отметились Юэль Эрикссон Эк (5-я минута), Маркус Фолиньо (10), Кевин Фиала (23), Дмитрий Куликов (24) и Кирилл Капризов (39). У проигравших отличились Эндрю Лэдд (15) и Шейн Гостисбеер (48).
Капризов забросил третью шайбу в нынешнем сезоне. На счету 24-летнего российского нападающего также 7 результативных передач. Капризов быстрее всех забросил 30 шайб в составе «Миннесоты», для этого ему потребовалось 67 матчей. Российский нападающий побил рекорд Мариана Габорика, который забил 30 голов за 93 игры.
Куликов забросил первую шайбы в составе «Миннесоты» в регулярном чемпионате, 31-летний защитник подписал контракт с командой летом.
В составе «Аризоны» голевой передачей отметился лучший снайпер прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Яшкин. 28-летний уроженец Омска, представляющий Чехию, набрал первое очко в текущем сезоне НХЛ.
«Миннесота» одержала четвертую победу подряд и вышла на первое место в Центральном дивизионе, набрав 18 очков в 12 играх. «Аризона» с тремя очками после 13 матчей располагается на последней восьмой строчке в дивизионе. В следующем матче «Миннесота» в пятницу на выезде сыграет с «Вегасом», а «Аризона» в субботу в гостях встретится с «Чикаго».
В другом матче игрового дня «Торонто» со счетом 3:0 обыграл «Филадельфию».