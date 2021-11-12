Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Миннесота
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Анахайм
47
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Ванкувер
71
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сан-Хосе
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Вашингтон
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Эдмонтон
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Калгари
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Айлендерс
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Лос-Анджелес
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Флорида
Б
32
Все события
11:28 (мск), источник: РБК

Овечкин потерял первое место в снайперской гонке НХЛ

Один из лучших хоккеистов современности не смог забросить шайбу в матче против «Детройт Ред Уингз». «Вашингтон Кэпиталз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного первенства Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Вашингтон
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

В составе победителей отличились Дмитрий Орлов, которому ассистировали Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, и Ларс Эллер.

В другом матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» победил «Бостон Брюинз» со счетом 5:3. Две шайбы в составе канадской команды забросил Леон Драйзайтль. Таким образом немец обогнал россиянина в списке снайперов лиги. На данный момент у Драйзайтля 12 заброшенных шайб в 12 встречах, Овечкин отстает на одну шайбу и провел на одну игру больше. На третьем месте расположился американец Кайл Коннор из «Виннипег Джетс», на счете которого 10 голов в 13 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин девять раз побеждал в снайперской гонке НХЛ. Кроме того, у него есть по три «Харт Трофи» (лучший игрок сезона по версии журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок сезона по версии профсоюза), один «Конн Смайт Трофи» (награда MVP плей-офф Кубка Стэнли), один «Арт Росс Трофи» (награда лучшему игроку по системе гол+пас) и один «Колдер Трофи» (лучший новичок сезона).

Читайте также
Бостон
3:5
1:1, 2:1, 0:3
Эдмонтон
 Экстренная мера из-за ковида, которая может действовать до 1 февраля
Налог, от которого освободят семьи с детьми
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь