Овечкин потерял первое место в снайперской гонке НХЛ

В другом матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» победил «Бостон Брюинз» со счетом 5:3. Две шайбы в составе канадской команды забросил Леон Драйзайтль. Таким образом немец обогнал россиянина в списке снайперов лиги. На данный момент у Драйзайтля 12 заброшенных шайб в 12 встречах, Овечкин отстает на одну шайбу и провел на одну игру больше. На третьем месте расположился американец Кайл Коннор из «Виннипег Джетс», на счете которого 10 голов в 13 матчах.

Овечкин девять раз побеждал в снайперской гонке НХЛ. Кроме того, у него есть по три «Харт Трофи» (лучший игрок сезона по версии журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок сезона по версии профсоюза), один «Конн Смайт Трофи» (награда MVP плей-офф Кубка Стэнли), один «Арт Росс Трофи» (награда лучшему игроку по системе гол+пас) и один «Колдер Трофи» (лучший новичок сезона).