Малкин показал свое школьное сочинение: «Моя самая заветная мечта — стать знаменитым хоккеистом»

«Моя самая заветная мечта — стать знаменитым хоккеистом, играть хорошо и чтобы про меня писали в газете, — говорится в сочинении. — Моя еще одна мечта — играть за границей. Моя любимая команда — “Детройт Ред Уингс”, что в переводе означает “красные крылья”. Чтобы у меня был автомобиль, красивый дом и любимая семья. Здесь мне не разрешают завести собаку, но за границей я бы завел красивую собаку.



Я бы хотел остаться капитаном, как и сейчас, чтобы ездить по другим городам и увидеть весь мир. Увидеть, как живут другие люди, их занятия. В первую очередь, когда я приеду за границу, побегу в “Магдональс”. Чтобы у меня была самая сильная команда. У моей команды будет символ: крыло. Это, наверное, очень огромная мечта, но почему бы не попытаться».