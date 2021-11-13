Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке снайперов в истории НХЛ. Следующая цель — Ягр
Гол № 742, который мы ждали еще накануне в Детройте, состоялся в Коламбусе. Бретт Халл остался позади.
Гол № 742, который мы ждали еще накануне в Детройте, состоялся в Коламбусе. Бретт Халл остался позади.
Это случилось в середине первого периода при счете 1:0 в пользу хозяев. Овечкин получил пас входе в свой «офис» в левом круге вбрасывания и в касание бросил кистевым впритирку со штангой.
Четыре дня Овечкин и Халл вдвоем стояли на четвертой строчке в рейтинге снайперов всех времен, но теперь Золотой Бретт остался позади.
Надо сказать, что Халл заранее записал поздравление Ови и выглядел при этом абсолютно естественно. Профессионал, он понимает, что значит забивать так много в современном хоккее:
«У моего большого друга Уэйна Гретцки есть поговорка о том, что свое прозвище игрок должен оправдать. Принимай поздравления, Алекс — Великая Восьмерка. Ты с лихвой оправдал свое прозвище. Продолжай подниматься по этой лестнице. Я желаю тебе успеха. Двигайся вперед».
Теперь следующим, кого будет обгонять капитан «Вашингтона», станет Яромир Ягр. До великого чеха всего 24 шайбы. С трудом верится, что Ови сохранит тот фантастический голевой темп, который он задал на старте сезона (12 голов в 14 матчах). В таком случае он станет третьим еще до олимпийского перерыва в январе. Скорее это случится ранней весной, впрочем, посмотрим, ждать в любом случае не так долго.
Этим голом Ови также догнал форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля в топе снайперов сезона. Правда, немец в параллельном матче против «Баффало» затем забросил еще две и даже оторвался от Овечкина. Теперь у него 14 голов в 13 матчах. Спор за трофей Мориса Ришара обещает быть горячим. Для Овечкина, в случае успеха, он станет десятым в карьере, а для Драйзайтля — первым. Вот еще одна интрига долгого регулярного сезона.
Что касается исхода игры «Коламбус» — «Вашингтон», то сюжет получился запутанным. «Вашингтон» вел во втором периоде 3:1, затем хозяева в течение 22 секунд сравняли, и ничейный счет продержался практически до самой концовки. Но за 82 секунды до сирены Коннор Шири с передачи Орлова забросил победную шайбу. Овечкин мог в оставшееся время сделать дубль, но не попал по пустым воротам со своей половины.
«Вашингтон» догнал лидера дивизиона «Каролину», а следующим соперником «Кэпиталз» станут закадычные враги из «Питтсбурга».
Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 26 бросков из 29. Евгений Кузнецов сделал результативную передачу Овечкину и вернулся в первую пятерку ассистентов НХЛ (13 передач).
Новичок «Коламбуса» Егор Чинахов был в двух сантиметрах от первого гола в НХЛовской карьере, он звонко попал в штангу ворот Самсонова.
Виталий Панов