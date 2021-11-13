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13 ноября, источник: Чемпионат.com

«Бостон» обыграл «Нью-Джерси» и прервал трехматчевую победную серию «Дэвилз»

Сегодня, 13 ноября, в Ньюарке (США) на арене «Прунденшиал-центр» «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: AP 2021
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Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

В составе победителей отличились Эрик Хаула, Патрис Бержерон, Джейк Дебраск, а также дубль оформил Брэд Маршан. У хозяев шайбы забросили Доусон Мерсер и Йеспер Братт.

Таким образом команда из Бостона прервала трёхматчевую победную серию «Нью-Джерси».

После 13 матчей «Нью-Джерси» с 16 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, «Бостон» набрал 14 баллов в 12 встречах и поднялся на 11-е место в той же конференции.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Нью-Джерси
2:5
0:1, 2:2, 0:2
Бостон
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