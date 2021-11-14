Панарин снова заставил плакать бывших одноклубников! Русский бомбардир «Рейнджерс» забил шикарные голы «Коламбусу»

Артемий Панарин против «Коламбуса» — это всегда интересно. Сколько бы ни прошло времени после ухода Хлебушка из стана «Синих Мундиров», как бы ни менялась команда из Огайо — слишком отчетлива память о том, как россиянина всем штатом уговаривали остаться в «Блю Джекетс», предлагая солидный контракт (а некоторые бизнесмены из Коламбуса даже предлагали пожизненную бесплатную выпивку Артемию).

Очередной матч звезды «Рейнджерс» против своих бывших одноклубников полностью оправдал ожидания по уровню интереса, а Артемий стал одним из главных творцов победы «Синерубашечников». Именно Панарин забил первый гол «Рейнджеров» в этом матче, сумев сравнять счет в конце первого периода, а о красоте голевой комбинации стоит сказать особо.

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То, как Райан Строум и Адам Фокс вывели российского бомбардира на пустой угол — это была настоящая хоккейная музыка. Панарин не имел права промахиваться после такого эффектного розыгрыша, и никакой Элвис Мерзликин, при всем к нему уважении, не взял бы эту шайбу.

В начале второй двадцатиминутки «Рейнджеры» снова пропустили, но затем выдали шикарный отрезок из 63 секунд, за который трижды поразили ворота «Коламбуса». Первый гол в этом тройном заряде организовали Джейкоб Труба и Крис Крайдер, а автором второго стал Панарин, которому удался блестящий кистевой бросок с дальнего пятачка. Вновь стоит отдать должное партнерам Артемия: Райан Строум «накормил» россиянина блестящей передачей на чистый лед, после которой бросать было очень удобно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/E4KtKvsNHCI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Трубы, ставший третьим в этом голевом спурте, стал для «Рейнджерс» победным 5:3). Панарин сделал 6 бросков за матч, оформил голевой дубль и просто летал по льду. Единственное, о чем он может сожалеть — это несостоявшийся хет-трик. Хотя, возможно, так больно бить бывших одноклубников, было бы уже чересчур.

После матча Артемий был неподражаем в интервью. Вот несколько его перлов, которые оценили журналисты:

«Здорово, что удалось забить. А еще я поработал в обороне. Это специально для тренера»

«Я играл против моей бывшей команды. Наверное, поэтому особенно пытался забить. Но вообще-то я всегда стараюсь выкладываться»

«Какие впечатления от игры? А вы какой шампунь используете?»