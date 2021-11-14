Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Ванкувер
74
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Миннесота
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сан-Хосе
62
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Филадельфия
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Аризона
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Торонто
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Лос-Анджелес
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Сент-Луис
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Рейнджерс
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Питтсбург
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Флорида
ОТ
32
Все события
11:28 (мск), источник: Sport24

Панарин снова заставил плакать бывших одноклубников! Русский бомбардир «Рейнджерс» забил шикарные голы «Коламбусу»

Это была настоящая музыка на льду.

Рейнджерс
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Артемий Панарин против «Коламбуса» — это всегда интересно. Сколько бы ни прошло времени после ухода Хлебушка из стана «Синих Мундиров», как бы ни менялась команда из Огайо — слишком отчетлива память о том, как россиянина всем штатом уговаривали остаться в «Блю Джекетс», предлагая солидный контракт (а некоторые бизнесмены из Коламбуса даже предлагали пожизненную бесплатную выпивку Артемию).

Во время загрузки произошла ошибка.

Очередной матч звезды «Рейнджерс» против своих бывших одноклубников полностью оправдал ожидания по уровню интереса, а Артемий стал одним из главных творцов победы «Синерубашечников». Именно Панарин забил первый гол «Рейнджеров» в этом матче, сумев сравнять счет в конце первого периода, а о красоте голевой комбинации стоит сказать особо.

Во время загрузки произошла ошибка.

То, как Райан Строум и Адам Фокс вывели российского бомбардира на пустой угол — это была настоящая хоккейная музыка. Панарин не имел права промахиваться после такого эффектного розыгрыша, и никакой Элвис Мерзликин, при всем к нему уважении, не взял бы эту шайбу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второй двадцатиминутки «Рейнджеры» снова пропустили, но затем выдали шикарный отрезок из 63 секунд, за который трижды поразили ворота «Коламбуса». Первый гол в этом тройном заряде организовали Джейкоб Труба и Крис Крайдер, а автором второго стал Панарин, которому удался блестящий кистевой бросок с дальнего пятачка. Вновь стоит отдать должное партнерам Артемия: Райан Строум «накормил» россиянина блестящей передачей на чистый лед, после которой бросать было очень удобно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Трубы, ставший третьим в этом голевом спурте, стал для «Рейнджерс» победным 5:3). Панарин сделал 6 бросков за матч, оформил голевой дубль и просто летал по льду. Единственное, о чем он может сожалеть — это несостоявшийся хет-трик. Хотя, возможно, так больно бить бывших одноклубников, было бы уже чересчур.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча Артемий был неподражаем в интервью. Вот несколько его перлов, которые оценили журналисты:

«Здорово, что удалось забить. А еще я поработал в обороне. Это специально для тренера»

«Я играл против моей бывшей команды. Наверное, поэтому особенно пытался забить. Но вообще-то я всегда стараюсь выкладываться»

«Какие впечатления от игры? А вы какой шампунь используете?»

Максим Замятин

Коламбус
3:5
1:1, 1:3, 1:1
Рейнджерс
 «Проснулась и офигела». Невесту русского киберспортсмена заподозрили в грязном прошлом: проституции и порнокарьере
«Это было безумно сексуально! Эротичная пара». Агата Муцениеце и Александр Энберт исполнили страстный танец: видео
Фоторепортажи
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь