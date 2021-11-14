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12:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о состоянии получившего травму Шестёркина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3) рассказал о состоянии получившего травму голкипера Игоря Шестёркина.

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Источник: AP 2021

Вратарь «Рейнджерс» не смог доиграть матч до конца. В конце третьего периода на Шестёркина упал форвард «Блю Джекетс» Александр Тексье, которого толкнул защитник «Рейнджерс» Патрик Немет. Всё произошло в тот момент, когда по воротам «Рейнджерс» производил бросок защитник Владислав Гавриков. Тексье смог подправить шайбу в ворота, после чего ударил Шестёркина по голове, и Игорь получил повреждение. Арбитры засчитали взятие ворот, а Игорь был вынужден замениться на Александра Георгиева.

«С Игорем всё в порядке. Он хотел продолжать игру, но должен был покинуть лёд из-за протокола сотрясения мозга. Меня не беспокоит его повреждение. Может ли он сыграть в завтрашнем матче с “Нью-Джерси”? Да, может», — сказал Галлан на пресс-конференции.

Коламбус
3:5
1:1, 1:3, 1:1
Рейнджерс
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