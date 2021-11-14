Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о состоянии получившего травму Шестёркина

Вратарь «Рейнджерс» не смог доиграть матч до конца. В конце третьего периода на Шестёркина упал форвард «Блю Джекетс» Александр Тексье, которого толкнул защитник «Рейнджерс» Патрик Немет. Всё произошло в тот момент, когда по воротам «Рейнджерс» производил бросок защитник Владислав Гавриков. Тексье смог подправить шайбу в ворота, после чего ударил Шестёркина по голове, и Игорь получил повреждение. Арбитры засчитали взятие ворот, а Игорь был вынужден замениться на Александра Георгиева.