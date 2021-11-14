Василевский сделал сэйв года! Звездный вратарь «Тампы» вытащил шайбу из угла и лишил «Флориду» победы в овертайме

Очередное флоридское дерби между «Тампой» и «Пантерами» было ознаменовано дуэлью двух российских вратарей — Андрея Василевского и Сергея Бобровского, каждый из которых неплохо начал нынешний сезон. Прибавившая в этом году «Флорида» делает встречи с соседями по южному штату намного более интересными, чем раньше, и вполне вероятно, что вскоре битвы между «Лайтнинг» и «Пантерз» будут близки к накалу в других принципиальных противостояниях.

Весомый вклад в то, что эта игра держала в напряжении каждую игровую минуту, внес Василевский. По воротам действующего чемпиона было сделано больше бросков, чем по владениям Бобровского, а в ряде эпизодов Андрей в очередной раз доказал, что его не просто так называют лучшим вратарем НХЛ на данный момент.

Так, в овертайме, когда каждая ошибка могла стать роковой, Андрей совершил просто героическое «спасение». «Флорида» организовала быструю контратаку, и Джонатан Юбердо все сделал для того, чтобы его партнер Аарон Экблад смог принести победу «Пантерам». Диагональная передача на дальнюю штангу была выверенной, точной и красивой, но Василевский каким-то чудом смог переместиться от штанги к штанге и не пустил шайбу в ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zSD9o1ZAqrM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Само собой, что после такого героизма вратаря «Тампа» не имела права проиграть. Брэйден Пойнт смог переиграть Сергея Бобровского и принес победу действующему обладателю Кубка Стэнли, стал первой звездой встречи, а Василевский стал второй.

Как и полагается дерби, в матче присутствовала солидная доля жесткости и дерзости. Это вылилось в крайне необычную потасовку между «игровиками» Патриком Хорнквистом и тем же Пойнтом, в которой шведский форвард «Пантерз» смотрелся чуть предпочтительней.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AxyT5FSlfKE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И все же главной темой для обсуждений после матча было «спасение» Василевского в овертайме.

«Что за сэйв, вот это сэйв! Экблад же бросал в пустой угол!», — восхитился российским вратарем бывший генеральный менеджер «Тампы» знаменитый Фил Эспозито.

«Вратарь дал нам шанс выиграть. Это был “большой сэйв” в очень важное время. Во время игры я не был уверен, что Экблад поднял шайбу, подумал, что все в порядке, Васи на месте. Но после игры посмотрел повтор. Он же поднял шайбу! Андрей, без сомнения, сделал очень крутое “спасение”, — отметил главный тренер “Тампы” Джон Купер.

«Этот сэйв! О мой бог. Василевский делает эту лигу своей собственной», — констатировала обозреватель Yahoo Sports Диандра Луо.

«Настоящий кандидат на сэйв года», — оценил россиянина автор The Athletic Джо Смит.

«Невероятная игра Андрея. Он делает это с такой кажущейся легкостью, но это вовсе не так легко. Он спас нам игру, мы взяли два очка, потому что он отразил тот бросок Экблада. Но мы и раньше видели, как он делал нечто подобное», — оценил Брэйден Пойнт.

Василевский продлил свою беспроигрышную серию до 7 матчей. В шести стартах подряд он пропускает 2 или менее голов.