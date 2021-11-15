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10:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Барбашева и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Эдмонтон Ойлерз».

Сент-Луис
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Источник: AFP 2021

Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан Маклауд и Кайлер Ямамото. У хозяев отличились россияне Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко, также забросили шайбы Джордан Кайру и Роберт Бортуццо. На счету Павла Бучневича две результативные передачи.

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В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции — Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Сент-Луис
4:5
1:1, 1:3, 2:1
Эдмонтон
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