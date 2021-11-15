Голы Барбашева и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»

Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан Маклауд и Кайлер Ямамото. У хозяев отличились россияне Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко, также забросили шайбы Джордан Кайру и Роберт Бортуццо. На счету Павла Бучневича две результативные передачи.