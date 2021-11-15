Овечкин сорвал овации 20-тысячной арены и выдал очередное шоу! Потрясающие пасы Ови привели к разгрому «Питтсбурга»

Перед выездным матчем в столице США в стан обескровленного «Питтсбурга» пришла радостная новость: из ковид-протокола были освобождены капитан команды Сидни Кросби и главный тренер Майк Салливан. Сид только что вернулся в строй после операции на запястье в межсезонье, поэтому встреча с «Кэпиталз» стала для него лишь второй в сезоне. Что же до тренерских дел в стане «Пингвинов», то в отсутствие Салливана командой рулил старый знакомый «Вашингтона» — бывший наставник Тодд Рирден. Кроме этого, у «Пингвинз» все еще отсутствует Евгений Малкин, и не удивительно, что в таком неоптимальном составе команду прилично лихорадит — «Питтсбург» идет на предпоследнем месте в дивизионе, одержав 5 побед в 12 предыдущих матчах.

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Увеличить их количество по итогам игры с «Вашингтоном» также не удалось, и не в последнюю очередь из-за капитана хозяев Александра Овечкина. Он не прибавил новых заброшенных шайб к своему 742-му голу, который позволил россиянину обойти Бретта Халла и стать единоличным обладателем четвертой строчки в списке лучших снайперов всех времен, но блестяще ассистировал партнерам, которые «вынесли» соперника.

Первый блестящий голевой пас Овечкин оформил в середине первого периода, когда в результате быстрой контратаки Александр оказался на правом фланге атаки. Войдя в круг вбрасывания, Ови не стал бросать, а сделал гениальную по траектории диагональ на дальнюю штангу, где был открыт Гарнет Хэтэуэй. Промахнуться по воротам при такой передаче не было никакой возможности.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wDzp5G_nS34" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй голевой пас Овечкина пришелся на начало третьей двадцатиминутки, когда «Столичные» уже крепко вели в счете и были не прочь развить преимущество еще. Александр применил силовой прием против Брайана Дюмулена, что привело к потере «Питтсбургом» шайбы: она выскочила прямо перед воротами Тристана Джарри и досталась Евгению Кузнецову, который быстро понял, что нужно делать.

Это был шестой гол челябинца в нынешнем сезоне, и после взятия ворот зрители увидели фирменную «птичку».

«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд, а все лидеры команды сыграли очень результативно. Овечкин отметился двумя передачами, Кузнецов, Уилсон, Шири, Спронг и Хэтэуэй набрали по 2 (1+1) очка. На счету Великой Восьмерки теперь 26 (12+14) баллов в 15 матчах сезона.