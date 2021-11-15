Овечкин сорвал овации 20-тысячной арены и выдал очередное шоу! Потрясающие пасы Ови привели к разгрому «Питтсбурга»
Он умеет не только забивать сам.
Он умеет не только забивать сам.
Перед выездным матчем в столице США в стан обескровленного «Питтсбурга» пришла радостная новость: из ковид-протокола были освобождены капитан команды Сидни Кросби и главный тренер Майк Салливан. Сид только что вернулся в строй после операции на запястье в межсезонье, поэтому встреча с «Кэпиталз» стала для него лишь второй в сезоне. Что же до тренерских дел в стане «Пингвинов», то в отсутствие Салливана командой рулил старый знакомый «Вашингтона» — бывший наставник Тодд Рирден. Кроме этого, у «Пингвинз» все еще отсутствует Евгений Малкин, и не удивительно, что в таком неоптимальном составе команду прилично лихорадит — «Питтсбург» идет на предпоследнем месте в дивизионе, одержав 5 побед в 12 предыдущих матчах.
Увеличить их количество по итогам игры с «Вашингтоном» также не удалось, и не в последнюю очередь из-за капитана хозяев Александра Овечкина. Он не прибавил новых заброшенных шайб к своему 742-му голу, который позволил россиянину обойти Бретта Халла и стать единоличным обладателем четвертой строчки в списке лучших снайперов всех времен, но блестяще ассистировал партнерам, которые «вынесли» соперника.
Первый блестящий голевой пас Овечкин оформил в середине первого периода, когда в результате быстрой контратаки Александр оказался на правом фланге атаки. Войдя в круг вбрасывания, Ови не стал бросать, а сделал гениальную по траектории диагональ на дальнюю штангу, где был открыт Гарнет Хэтэуэй. Промахнуться по воротам при такой передаче не было никакой возможности.
Второй голевой пас Овечкина пришелся на начало третьей двадцатиминутки, когда «Столичные» уже крепко вели в счете и были не прочь развить преимущество еще. Александр применил силовой прием против Брайана Дюмулена, что привело к потере «Питтсбургом» шайбы: она выскочила прямо перед воротами Тристана Джарри и досталась Евгению Кузнецову, который быстро понял, что нужно делать.
Это был шестой гол челябинца в нынешнем сезоне, и после взятия ворот зрители увидели фирменную «птичку».
«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд, а все лидеры команды сыграли очень результативно. Овечкин отметился двумя передачами, Кузнецов, Уилсон, Шири, Спронг и Хэтэуэй набрали по 2 (1+1) очка. На счету Великой Восьмерки теперь 26 (12+14) баллов в 15 матчах сезона.
Стоит добавить, что зрители на 20-тысячной «Кэпитал уан-арене» устроили русской звезде настоящую овацию в честь 742-го гола, благодаря которому Овечкин обогнал Халла. А производитель пиццы, которую рекламирует Александр, сделал специальную цену на свою продукцию, продавая большие порции за $7,42 — это было тоже сделано в честь 742-й шайбы.