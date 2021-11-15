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11:13 (мск), источник: Sport24

Супергол русского гиганта в Канаде! Двухметровый Задоров пробежал через весь лед и забил эффектным броском: видео

Никита умеет удивлять.

Калгари
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Источник: Reuters

Когда российский защитник Никита Задоров в начале регулярного чемпионата пропустил несколько матчей, главный тренер «Калгари Флэймз» Дэрилл Саттер объяснил это просто:

«У нас конкуренция. Если играешь хорошо — значит, ты играешь. Если нет — то нет».

Когда большой русский защитник вернулся в состав, он спокойно отреагировал на слова коуча:

«Я принимаю вызов. Я стараюсь играть усердно и пытаюсь помочь своей команде побеждать. Это моя главная цель».

Задоров действительно старается помогать «Огонькам» всеми доступными для него способами. В начале ноября он забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ — пострадал «Даллас».

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Через игру Никита удивил силовым приемом — в самом хите ничего удивительного не было, габаритный оборонец любит жестко встречать соперника, неожиданным оказался выбор жертвы. Задоров ради командных интересов не пожалел соотечественника, олимпийского чемпиона из Сан-Хосе Александра Барабанова.

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Результативные ошибки у россиянина по-прежнему случались, но из основного ростера «Калгари» он больше не выпадает. В благодарность Саттеру защитник продолжает выдавать крутые перформансы. В воскресной выездной игре «Флэймз» против «Оттавы» российский гол должен был случиться очень рано — молодой форвард «Сенаторз» Егор Соколов имел два отличных момента уже в первом периоде. Увы, не сложилось.

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В итоге, российский праздник на льду «Канейдиан Тайр-центра» пришлось отложить до третьего периода. К тому моменту гости успели обеспечить себе результат — счет открыл могильщик сборной России на ЧМ-2021, канадец Эндрю Манджипане, еще по голу забили Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачак.

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Ну, а почти сразу после второго перерыва случилась главная шайба в этой игре. Задоров подхватил шайбу у собственных ворот и двинул через всю площадку в зону хозяев. Мешать русскому гиганту никто не решился, а он, не доехав до правого круга вбрасывания, прошил вратаря Антона Форсберга кистевым броском в дальний угол — супергол!

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Фанаты «Калгари», которые нередко жестко критикую Задорова, кажется, не поверили своим глазам.

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В шутку называли Никиту известным снайпером.

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А еще удивлялись не только самой шайбе, но и тем, как обыденно россиянин после нее пожал плечами. Как будто такие мини-шедевры для него — дело обыденное!

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«Флэймз» победили 4:0 и, несмотря на не самый удачный ноябрьский отрезок, идут четвертыми в турнирной таблице Западной конференции. Задоров же своим голом продолжил доказывать Саттеру и всем болельщикам, что попытка списать его на старте сезона была слишком поспешной. Кстати, кроме заброшенной шайбой Никита отметился еще и парой удалений — например, первым примчался на защиту своего голкипера и жестко врезался в Брэди Ткачака. Русский гигант очень старается!

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