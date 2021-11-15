Супергол русского гиганта в Канаде! Двухметровый Задоров пробежал через весь лед и забил эффектным броском: видео

Когда российский защитник Никита Задоров в начале регулярного чемпионата пропустил несколько матчей, главный тренер «Калгари Флэймз» Дэрилл Саттер объяснил это просто:

«У нас конкуренция. Если играешь хорошо — значит, ты играешь. Если нет — то нет».

Когда большой русский защитник вернулся в состав, он спокойно отреагировал на слова коуча:

«Я принимаю вызов. Я стараюсь играть усердно и пытаюсь помочь своей команде побеждать. Это моя главная цель».

Задоров действительно старается помогать «Огонькам» всеми доступными для него способами. В начале ноября он забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ — пострадал «Даллас».

Через игру Никита удивил силовым приемом — в самом хите ничего удивительного не было, габаритный оборонец любит жестко встречать соперника, неожиданным оказался выбор жертвы. Задоров ради командных интересов не пожалел соотечественника, олимпийского чемпиона из Сан-Хосе Александра Барабанова.

Результативные ошибки у россиянина по-прежнему случались, но из основного ростера «Калгари» он больше не выпадает. В благодарность Саттеру защитник продолжает выдавать крутые перформансы. В воскресной выездной игре «Флэймз» против «Оттавы» российский гол должен был случиться очень рано — молодой форвард «Сенаторз» Егор Соколов имел два отличных момента уже в первом периоде. Увы, не сложилось.

В итоге, российский праздник на льду «Канейдиан Тайр-центра» пришлось отложить до третьего периода. К тому моменту гости успели обеспечить себе результат — счет открыл могильщик сборной России на ЧМ-2021, канадец Эндрю Манджипане, еще по голу забили Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачак.

Ну, а почти сразу после второго перерыва случилась главная шайба в этой игре. Задоров подхватил шайбу у собственных ворот и двинул через всю площадку в зону хозяев. Мешать русскому гиганту никто не решился, а он, не доехав до правого круга вбрасывания, прошил вратаря Антона Форсберга кистевым броском в дальний угол — супергол!

Фанаты «Калгари», которые нередко жестко критикую Задорова, кажется, не поверили своим глазам.

В шутку называли Никиту известным снайпером.

А еще удивлялись не только самой шайбе, но и тем, как обыденно россиянин после нее пожал плечами. Как будто такие мини-шедевры для него — дело обыденное!

«Флэймз» победили 4:0 и, несмотря на не самый удачный ноябрьский отрезок, идут четвертыми в турнирной таблице Западной конференции. Задоров же своим голом продолжил доказывать Саттеру и всем болельщикам, что попытка списать его на старте сезона была слишком поспешной. Кстати, кроме заброшенной шайбой Никита отметился еще и парой удалений — например, первым примчался на защиту своего голкипера и жестко врезался в Брэди Ткачака. Русский гигант очень старается!