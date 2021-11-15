Макдэвид набрал 600 очков в НХЛ за 421 матч. Это 6-й результат в истории
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу, сделал голевую передачу в матче с «Сент-Луисом» (5:4) и был признан первой звездой.
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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу, сделал голевую передачу в матче с «Сент-Луисом» (5:4) и был признан первой звездой.
Забитый гол стал 600-м очком 24-летнего канадца в чемпионатах НХЛ. Для этого ему понадобилась 421 игра — это 6-й результат в истории лиги.
Всего на счету Макдэвида на данный момент 601 (205+396) очко за карьеру в лиге. В 14 играх текущего сезона он набрал 27 (10+17) баллов.