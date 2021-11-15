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12:44 (мск), источник: Sports.Ru

Макдэвид набрал 600 очков в НХЛ за 421 матч. Это 6-й результат в истории

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу, сделал голевую передачу в матче с «Сент-Луисом» (5:4) и был признан первой звездой.

ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Забитый гол стал 600-м очком 24-летнего канадца в чемпионатах НХЛ. Для этого ему понадобилась 421 игра — это 6-й результат в истории лиги.

Быстрее Макдэвида 600 баллов в НХЛ набирали Уэйн Гретцки (за 274 матча), Марио Лемье (323), Петер Штястны (394), Майк Босси (400) и Яри Курри (419).
Во время загрузки произошла ошибка.

Всего на счету Макдэвида на данный момент 601 (205+396) очко за карьеру в лиге. В 14 играх текущего сезона он набрал 27 (10+17) баллов.

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