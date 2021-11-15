Сумасшедшее спасение русского вратаря в Америке! Он лежал на льду, но вытащил шайбу «сейвом скорпиона»: видео

«Нью-Йорк Рейнджерс» — одна из самых пропускающих команд этого сезона Национальной хоккейной лиги. За 15 матчей «Синерубашечники» пропустили 43 шайбы — в Восточной конференции хуже них по этому показателю только «Питтсбург». При этом, обвинять в происходящем полностью русскую бригаду вратарей «Нью-Йорка» будет неправильно, Игоря Шестеркина и Александра Георгиева лучше пожалеть. Партнеры едва ли не в каждом матче устраивают для них сложнейшие испытания, очередное случилось в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени.

На домашнюю игру с «Нью-Джерси» главный тренер «Рейнджеров» Жерар Галлан отрядил в рамку Георгиева, а полевые игроки начали проверять его с первого периода. В его концовке хозяева проспали передачу Доусона Мерсера и рывок Йеспера Братта, за что были наказаны голом. Да, возможно российский кипер в этом эпизоде действовал не лучшим образом, но он свое отработал позднее, а вот его коллег эта ошибка ничему не научила.

Период номер два. «Рейнджеры» снова увязают в атаке, пропускают контрвыпад, в финале которого Райан Грейвс расстреливает россиянина с дальнего пятака — Георгиев действует бесподобно!

Тот же игровой отрезок и еще один провал команды Галлана. На этот раз «Дэвилз» убегают к воротам Александра в формате «3 в 1», но кипер чехлит шведа Йеспера Боквиста.

В итоге основное время заканчивается вничью 3:3. У «Нью-Йорка» проснулись молодые таланты — Алексис Лафренье забил впервые в ноябре, а Каапо Какко вообще впервые в сезоне. Но все испортил чех Павел Заха и оборона хозяев: за две минуты до конца основного времени форвард «Нью-Джерси» бросал и добивал, а соперники ему в этом совсем не мешали.

В овертайме Георгиеву снова пришлось спасать свою команду в максимально непростой ситуации. Александр справился.

Ну, а свое главное спасение этим вечером сменщик Игоря Шестеркина совершил в серии буллитов. Словак Томаш Татар уложил русского вратаря на лед и бросал, вроде бы, наверняка, но Георгиев в последний момент выкинул ногу и отразил шайбу коньком. Видео этого эпизода заполонило американский твиттер, трюк Александра называют «сейвом скорпиона».

Отличился на буллитах и Артемий Панарин, а решающей (помимо промаха Захи) стала попытка Криса Крайдера.