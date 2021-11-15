Русские вратари ставят на уши НХЛ. И кто теперь номер один на Олимпиаду?

Нашествие российских вратарей в НХЛ началось не в этом году и не в прошлом. Канадцы, шведы, финны, американцы, чехи — долгое время в этом национальном многообразии наших голкиперов было почти не видно. Был Николай Хабибулин, выигравший с «Тампой» Кубок Стэнли в начале нулевых, Евгений Набоков, ставший легендой «Сан-Хосе», да Илья Брызгалов, который в первой половине карьеры играл действительно хорошо и тоже выиграл Кубок Стэнли — с «Анахаймом».

Потом были Семён Варламов и Сергей Бобровский — первые ласточки, но кто тогда мог подумать, что это будут не единичные случаи, а начало новой главы вратарской истории НХЛ? За последние несколько лет в лучшую лигу мира из России переехала целая плеяда молодых, талантливых, жаждущих быть лучшими из лучших. Василевский, Шестёркин, Сорокин, Самсонов, Георгиев.

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Российские вратари теперь в цене и в почёте, и вовсе не за красивые глаза. В этом сезоне четыре россиянина являются основными вратарями своих клубов и все четверо ударно вошли в чемпионат. Трое из них прямо сейчас — в топ-10 НХЛ по основным вратарским показателям. По проценту отражённых бросков (в расчёт брали голкиперов, которые сыграли не менее семи матчей) Бобровский сейчас делит первое место, на седьмой строчке расположился Сорокин, а замыкает десятку Шестёркин. По коэффициенту надёжности Бобровский пятый, Сорокин — шестой, а Василевский — 10-й. У сборной России вырисовывается неожиданная и приятная дилемма. Кого брать в Пекин?

Вратарь Матчи Победы КН %ОБ Игорь Шестё​​ркин 11 7 2,46 92,9 Сергей Бобровский 9 6 1,88 94,0 Андрей Василевский 11 6 2,18 92,1 Илья Сорокин 10 5 2,31 93,3

Андрей Василевский

Лучший вратарь мира, и точка. В принципе, на этом можно было бы и закончить. Василевский был назван в числе первых трёх российских игроков на Олимпиаду и должен быть первым номером сборной в Пекине. Его игра не оставляет в этом сомнений, да и главный тренер Алексей Жамнов прозрачно на это намекает.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVyFyS1rnXI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Tampa Bay Lightning (@tblightning)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ощущение, будто у Василевского в рукаве спрятан бесконечный запас козырей и тузов. Его вообще невозможно выбить из колеи или заставить нервничать. Наоборот, это он одним сверкающим из-под маски взглядом заставляет соперников застывать перед воротами как каменные истуканы. Вот недавно он попал в уникальную ситуацию, когда пришлось минуту играть без лезвия конька в формате «три на пять». И что бы вы думали? «Каролина» была ошарашена и встала как вкопанная, не зная, как распорядиться таким подарком.

Или последний матч «Тампы» с «Флоридой», когда Василевский в шпагате совершил дерзкое ограбление? И таких моментов, когда приходится не просто отбивать шайбы, а именно выручать в безнадёжных ситуациях, у Васи наберётся в каждом матче.

Можно было подумать, что Василевский устанет после двух выматывающих чемпионских сезонов, но нет. Он продолжает доминировать. Монстр! Но у Василевского появилась реальная конкуренция за место в олимпийском составе.

Игорь Шестёркин

Шестёркин в «Рейнджерс» не просто оправдывает возложенные на него надежды, он играет как достойнейший преемник великой вратарской традиции Нью-Йорка. Фактически эта команда давным-давно забыла, что значит слабый вратарь. В 1990-х у них был Майк Рихтер, затем его сменил Хенрик Лундквист, а теперь пост принял Шестёркин.

Шестёркин недавно признался, что ему непросто играть за «Рейнджерс» после Лундквиста, тяжело идти по стопам легенды и своего кумира, с которым его неизбежно будут сравнивать. Но надо признать, на игре Игоря это давление совершенно не сказывается. Он уже давно снискал любовь требовательных болельщиков и партнёров по команде. В него все верят и знают, что за последний рубеж можно быть спокойным — Шестёркин не подведёт.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWCgyBUsp4j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWCgyBUsp4j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWCgyBUsp4j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by New York Rangers (@nyrangers)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом, хоть Игорь и не соглашается, что тащит свою команду, но довольно часто ему приходится подчищать провалы в обороне, а бывают отрезки, когда только благодаря его спокойным и уверенным действиям «Рейнджерс» остаются в игре.

Конечно, у него тоже бывают неудачные матчи (вспомним недавние 0:5 с «Калгари»), но такое случается даже с великими. В остальном же Игорь с блеском выдерживает огромную нагрузку (по количеству сейвов он занимает второе место в НХЛ — 353) и ещё не проиграл ни одной встречи, где в его сторону летело не меньше 40 бросков.

Сергей Бобровский

Бобровский — пока что одна из главных историй сезона об упорстве и преодолении. Как только он поставил подпись под семилетним контрактом на $ 70 млн и дебютировал за «Флориду», на него посыпались все шишки мира. Сергей даже близко не был похож на двукратного обладателя «Везина Трофи» и одного из лучших вратарей мира.

На протяжении двух лет он с большим трудом оставался первым номером команды, проигрывал конкуренцию, получал травмы и постоянно твердил, что через работу всё обязательно придёт. Пришло. Потребовалось время, чтобы он привык к команде, а команда — к нему, но за ожидания воздалось сполна.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CVTylcGFJKs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CVTylcGFJKs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CVTylcGFJKs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Florida Panthers (@flapanthers)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бобровский сейчас находится чуть ли не в лучшей форме в карьере, показывая фантастическую игру. Он остаётся единственным основным вратарём в НХЛ, который ещё ни разу не проиграл в основное время, а «Флорида» выдала лучший старт в своей истории, начав чемпионат с восьми побед подряд (они и сейчас возглавляют турнирную таблицу НХЛ).

За Сергея теперь совсем спокойно, он поймал кураж, получает удовольствие и радуется успехам команды. В последние годы ему этого не хватало.

Илья Сорокин

Успех «Айлендерс» при Барри Тротце строится на трёх столпах: выжимании максимума из своих моментов, грамотно выстроенной обороне и блестящей игре вратарей. Давно не новость, что «Айлендерс» забивают катастрофически мало, у них банально некому этим заниматься. Ну не считать же 37-летнего Зака Паризе реальным усилением атаки (а он наряду с защитником Харой был самым именитым усилением команды в межсезонье).

Поэтому для «Айлендерс» вратарь — это даже больше, чем полкоманды. Раньше у них был дуэт Грайсс — Варламов, потом дуэт Варламов — Сорокин, но уже совсем скоро дуэтов не останется, а будет номер один и номер два. Это ни в коем случае не камень в огород Варламова — он правда хорош и вписался в систему «островитян» как влитой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV9PXIZLN0S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV9PXIZLN0S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV9PXIZLN0S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by New York Islanders (@ny_islanders)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это дань гениальной игре Сорокина. В его арсенале — потрясающая пластика, великолепная техника, молниеносная реакция и светлый хоккейный ум, который позволяет предугадывать развитие игры. Пока у него не так много побед, как у других наших вратарей, но это не его вина. Забивать бы «Айлендерс» побольше…