Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Россиянин набрал 8 (2 гола + 6 результативных передач) очков в четырех матчах. 13 ноября в гостевой игре против «Коламбуса» (4:3) Овечкин забросил свою 742-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав Бретта Халла.
Второй звездой недели стал защитник «Бостона» Чарли Макэвой. Американец набрал 7 (2+5) очков в четырех матчах.
Американский форвард «Анахайма» Трой Терри был признан третьей звездой недели, игрок набрал 6 (3+3) очков в трех играх.