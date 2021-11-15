Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Россиянин набрал 8 (2 гола + 6 результативных передач) очков в четырех матчах. 13 ноября в гостевой игре против «Коламбуса» (4:3) Овечкин забросил свою 742-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав Бретта Халла.