НХЛ объявила о переносе как минимум 3 матчей «Оттавы» из-за коронавируса
Принято решение о переносе матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате НХЛ как минимум до 20 ноября, сообщает пресс-служба лиги.
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Принято решение о переносе матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате НХЛ как минимум до 20 ноября, сообщает пресс-служба лиги.
Это связано с тем, что в ковид-протоколе находятся уже 10 хоккеистов «Оттавы» и есть тенденция ухудшения ситуации.
Перенос коснется игр с «Нью-Джерси» (17 ноября), «Нэшвиллом» (19 ноября) и «Рейнджерс» (20 ноября).
Тренировочные объекты «Оттавы» закрыты для игроков до последующих объявлений. В НХЛ работают над пересмотром календаря клуба в текущем сезоне.