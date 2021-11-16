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09:27 (мск), источник: Sport24

НХЛ объявила о переносе как минимум 3 матчей «Оттавы» из-за коронавируса

Принято решение о переносе матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате НХЛ как минимум до 20 ноября, сообщает пресс-служба лиги.

ОттаваНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Это связано с тем, что в ковид-протоколе находятся уже 10 хоккеистов «Оттавы» и есть тенденция ухудшения ситуации.

Перенос коснется игр с «Нью-Джерси» (17 ноября), «Нэшвиллом» (19 ноября) и «Рейнджерс» (20 ноября).

Тренировочные объекты «Оттавы» закрыты для игроков до последующих объявлений. В НХЛ работают над пересмотром календаря клуба в текущем сезоне.

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