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11:03 (мск), источник: ТАСС

Дебютный гол Чинахова в НХЛ помог «Коламбусу» обыграть «Детройт»

Встреча завершилась со счетом 5:3.

Коламбус
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Источник: AP 2021

ТАСС, 16 ноября. Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата против «Детройта».

«Коламбус» выиграл со счетом 5:3, Чинахов забил на 56-й минуте, также в составе победителей отличились Бун Дженнер (34), Адам Боквист (35), которому ассистировал Чинахов, Зак Веренски (59), Александр Тексье (60, в пустые ворота). У «Детройта» шайбы забросили Дилан Ларкин (15), Майкл Расмуссен (25), Лукас Реймонд (54).

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Чинахов провел девятую игру в НХЛ, на его счету один гол и три результативные передачи. Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников также отметился голевым пасом, всего он набрал 10 очков (семь голов + три передачи) в 17 встречах.

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«Коламбус» идет на пятой строчке в таблице Столичного дивизиона, набрав 16 очков в 13 матчах, следующую встречу команда проведет 19 ноября на выезде против «Аризоны». «Детройт» занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе (18 очков за 17 игр), 17 ноября он приедет в гости к «Далласу».

Чинахову 20 лет, он был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта 2020 года под общим 21-м номером. В мае клуб объявил о подписании контракта с нападающим. В прошлом сезоне он стал победителем Континентальной хоккейной лиги в составе омского «Авангарда», в Кубке Гагарина на его счету семь очков (пять голов + две результативные передачи) в 21 матче. В регулярном чемпионате сезона-2020/21 Чинахов провел 32 матча, в которых набрал 17 очков (10+7).

Коламбус
5:3
0:1, 2:1, 3:1
Детройт
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