Дебютный гол Чинахова в НХЛ помог «Коламбусу» обыграть «Детройт»

ТАСС, 16 ноября. Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата против «Детройта».

«Коламбус» выиграл со счетом 5:3, Чинахов забил на 56-й минуте, также в составе победителей отличились Бун Дженнер (34), Адам Боквист (35), которому ассистировал Чинахов, Зак Веренски (59), Александр Тексье (60, в пустые ворота). У «Детройта» шайбы забросили Дилан Ларкин (15), Майкл Расмуссен (25), Лукас Реймонд (54).

Чинахов провел девятую игру в НХЛ, на его счету один гол и три результативные передачи. Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников также отметился голевым пасом, всего он набрал 10 очков (семь голов + три передачи) в 17 встречах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5a0a0229da61271dcd0b" data-vnd="5a0a0229da61271dcd0b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5a0a0229da61271dcd0b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Коламбус» идет на пятой строчке в таблице Столичного дивизиона, набрав 16 очков в 13 матчах, следующую встречу команда проведет 19 ноября на выезде против «Аризоны». «Детройт» занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе (18 очков за 17 игр), 17 ноября он приедет в гости к «Далласу».