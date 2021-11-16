Русские вратари зарубились между собой в США. Василевский пустил первым, но выдал крутой матч и победил Варламова

«На сегодняшний день основной вратарь — Василевский, второй — Шестеркин, третий — Сорокин. Илья показывает феноменальную игру, но я думаю, что на роль третьего голкипера все-таки возьмут Варламова или Бобровского. Скорее даже последнего, потому что Семен пропустил старт сезона. Все зависит от того, как быстро Варли вернет ту игру, которая позволяла ему в прошлом сезоне быть одним из номинантов на “Везину Трофи”.

Такое неожиданное мнение в интервью Sport24 выразил комментатор Национальной хоккейной лиги Кирилл Корнилов. Неожиданное, так как казалось, что у пропустившего из-за травмы старт сезона вратаря «Айлендерс» Семена Варламова шансов поехать на Олимпиаду в Пекин совсем немного. Слишком уж хороши конкуренты, да и времени на набор форму 33-летнему голкиперу могло понадобится немало.

В понедельник появилась отличная возможность оценить Семена в очном противостоянии с лучшим вратарем НХЛ последних лет — Андреем Василевским. Началась она не лучшим образом для кипера «Тампы»: Виктор Хедман обрезался на чужой синей линии, а Мэттью Барзэл исполнил импровизированный буллит очень уверенно.

Впрочем, уже через 23 секунды счет был равным — у Варламова, как и у его соотечественника, шансов выручить свою команду не было, Матье Жозеф просто расстрелял ворота «Островитян».

Одинаково начав игру, впоследствии российские голкиперы выглядели очень по-разному. Василевский врубил привычный для себя непробиваемый режим. Он растягивался в шпагатах, не давая сопернику забить в, казалось бы, пустой угол.

Эффектно тащил шайбу ловушкой.

И больше не позволил «Айлендерс» забить ни разу. А вот Варламов, работы у которого было примерно столько же, пропустил еще трижды. Не сказать, что в каком-то из этих голов Семен совершил чудовищную ошибку, но однажды он долго не мог подняться со льда и просто наблюдал, как Брэйден Поинт бросает по пустой рамке, в других эпизодах был недостаточно быстр и уверен в себе. В общем, не выручал. Очевидно, что от своей идеальной формы Варли еще далек.