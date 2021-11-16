Речь 20-летнего россиянина в раздевалке стала мемом. Так он отметил свою первую шайбу в НХЛ
Всего семь слов, которые вызвали всеобщее ликование.
Всего семь слов, которые вызвали всеобщее ликование.
Всего семь слов, которые вызвали всеобщее ликование.
Лучшему новичку прошлого сезона КХЛ Егору Чинахову не просто дался переезда за океан. «Авангард» надеялся оставить у себя талантливого форварда, игрок улетел в Америку не за мечтой, не оглядываясь назад. Скандал с переездом хоккеиста в НХЛ — довольно типичная история для России.
Чинахов подписал трехлетний контракт с «Коламбусом», который выбрал его в первом раунде драфта. В тренировочном лагере Егор был лучшим, место в основном составе он заслужил. Но когда начался регулярный сезон, так легко забивать уже не получалось.
Игрового времени новичок получал не так много, кроме того, его на несколько дней даже отправляли в фарм-клуб.
И вот сегодня Чинахов наконец-то забросил дебютную шайбу. Да еще какую важную. «Коламбус» проигрывал дома «Детройту» 2:3, до сирены оставалось чуть больше четырех минут.
Чинахов удачно открылся в центре площадки, выкатился один на один с вратарем и бросил в угол.
«Коламбус» перевернул игру. Через три минуты Веренски вывел хозяев вперед, а затем они еще поразили пустые ворота «Детройта».
После матча 20-летнего российского нападающего признали первой звездой встречи, и ему пришлось мотивировать партнеров на дальнейшие подвиги.
Простая речь Чинахова в итоге стала мемом.
Речь 100-го уровня
Защитника «Коламбуса» Зака Веренски на пресс-конференции попросили прокомментировать игру Чинахова:
«Мы знали, что его первый гол лишь вопрос времени. И что может быть лучше, чем забить гол в такой момент, сравняв счет за несколько минут до конца? Это было потрясающе. Это было хорошей мотивацией для всех на скамейке и, очевидно, хорошо для него».
Теперь в 9 матчах на счету Чинахова 4 (1+3) очка. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков закончил матч с показателем полезности «плюс 2», форвард «Детройта» Владислав Наместников отличился голевой передачей.