Речь 20-летнего россиянина в раздевалке стала мемом. Так он отметил свою первую шайбу в НХЛ

Всего семь слов, которые вызвали всеобщее ликование.

Лучшему новичку прошлого сезона КХЛ Егору Чинахову не просто дался переезда за океан. «Авангард» надеялся оставить у себя талантливого форварда, игрок улетел в Америку не за мечтой, не оглядываясь назад. Скандал с переездом хоккеиста в НХЛ — довольно типичная история для России.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5a0a0229da61271dcd0b" data-vnd="5a0a0229da61271dcd0b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5a0a0229da61271dcd0b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чинахов подписал трехлетний контракт с «Коламбусом», который выбрал его в первом раунде драфта. В тренировочном лагере Егор был лучшим, место в основном составе он заслужил. Но когда начался регулярный сезон, так легко забивать уже не получалось.

Игрового времени новичок получал не так много, кроме того, его на несколько дней даже отправляли в фарм-клуб.

И вот сегодня Чинахов наконец-то забросил дебютную шайбу. Да еще какую важную. «Коламбус» проигрывал дома «Детройту» 2:3, до сирены оставалось чуть больше четырех минут.

Чинахов удачно открылся в центре площадки, выкатился один на один с вратарем и бросил в угол.

«Коламбус» перевернул игру. Через три минуты Веренски вывел хозяев вперед, а затем они еще поразили пустые ворота «Детройта».

После матча 20-летнего российского нападающего признали первой звездой встречи, и ему пришлось мотивировать партнеров на дальнейшие подвиги.

Простая речь Чинахова в итоге стала мемом.

Речь 100-го уровня

Защитника «Коламбуса» Зака Веренски на пресс-конференции попросили прокомментировать игру Чинахова:

«Мы знали, что его первый гол лишь вопрос времени. И что может быть лучше, чем забить гол в такой момент, сравняв счет за несколько минут до конца? Это было потрясающе. Это было хорошей мотивацией для всех на скамейке и, очевидно, хорошо для него».