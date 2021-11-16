Тревожные новости из Канады. У НХЛ появился повод отказаться от Олимпиады

Уже успели представить, каким будет хоккейный турнир на предстоящей Олимпиаде в Пекине с игроками из НХЛ? Предвкусить сражения лучших игроков планеты в борьбе за золотые медали главного события последних восьми лет? Оценить шансы сборной России при проблемной линии центральных нападающих и получить надежду после слухов о сокращении дисквалификации Евгения Кузнецова, который сейчас зажигает в «Вашингтоне»?

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Вполне вероятно, что всё это было зря. Ведь теперь приезд хоккеистов из лучшей лиги в мире в столицу Китая снова находится под угрозой. Из Северной Америки пришли тревожные новости — у НХЛ появился повод отказаться от Олимпиады.

Да, в дело снова вмешался ковид. Пресловутый вирус, который уже почти два года портит жизнь всем жителям планеты Земля, может обрушить надежды всех болельщиков на просмотр грандиозного турнира. Когда НХЛ подписывала предварительное соглашение об участии в Олимпийских играх, была озвучена дата, до которой лига может без санкций выйти из договора — 10 января 2022 года. Сделать это она могла в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновения угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или по любой другой причине, которая может потребовать такого решения.

В сентябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли дал более развёрнутый комментарий:

«Если нам придётся отменить какой-либо матч или же перенести несколько игр за пределы составленного расписания, то это будет означать, что НХЛ не примет участия в Олимпийских играх. Наш приоритет — провести сезон из 82 матчей по намеченному курсу, Олимпиада не входит в обязательные планы. Думаю, профсоюз игроков это признаёт. Одна игра может запустить весь процесс.



Мы хотим быть последовательными во всех решениях, которые принимаем. И мы будем. Думаю, вы поймёте, что если вдруг появится причина не участвовать в Олимпиаде — здоровье, безопасность или какая-либо другая — для нас действительно не будет смысла участвовать. Помимо корректировок в расписании, которые являются односторонней обязанностью руководства НХЛ, мы собираемся принимать все решения совместно с профсоюзом игроков».

Тот же Дэйли за месяц до начала нового сезона в НХЛ заявил, что к началу регулярки всего 10−15 игроков не будут вакцинированы:

«В лиге сейчас привиты 98−99% игроков. Это выдающийся результат. Каждый, кто регулярно контактирует с хоккеистами, также должен быть привит. Это оговорено в протоколах. Значит, и они должны быть вакцинированы. Так мы создаем безопасную среду для всех. У нас появляется шанс вернуться к нормальной жизни, развивать наш вид спорта, защищать здоровье и безопасность каждого человека. Огромный вклад в это внес профсоюз игроков. Он поощрял хоккеистов, объяснял, зачем это нужно, в чем преимущества вакцинации и насколько это важно для дальнейшего развития хоккея.



По данным, которые мы получили недавно, около десяти игроков не будут вакцинированы к началу регулярного сезона. Конечно, данные могут измениться, потому что они зависят от того, кто попадёт в состав, какой статус получит игрок. Так что сейчас это только предварительная информация. Но не думаю, что непривитых игроков будет больше 15».

Однако, как показала практика, даже практически стопроцентная вакцинация не уберегла НХЛ от форс-мажоров, связанных с коронавирусом. Вспышка ковида прогремела в «Оттаве», где в протоколе оказались сразу 10 игроков. Из-за этого сразу три матча «Сенаторз» — с «Нью-Джерси», «Нэшвиллом» и «Рейнджерс» — были отложены на неопределённый срок. И это уже не одна игра, которая «может запустить весь процесс». Всё гораздо серьёзнее, ведь места для переноса крайне мало, если оно вообще есть. Разве что тот трёхнедельный перерыв, который (может быть) выделен для участия в Олимпиаде.

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К слову, в тяжёлой ситуации оказался и «Сан-Хосе», у которого на протяжении последних матчей из-за болезни отсутствовали семь игроков основы. Если «акулы» так же, как и «сенаторы», будут вынуждены пропустить несколько ближайших игр, то о поездке НХЛ в Китай точно можно будет забыть.